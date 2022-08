Hà Nội thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em cho chuyển đổi số

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2328/UBND-KSTTHC về chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Ảnh minh họa: TTXVN.

Công văn nêu rõ, để tiếp tục bổ sung mã định danh và cập nhật dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu trẻ em phục vụ các mục tiêu của Đề án 06, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Đề án 06 UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu trẻ em (công dân dưới 16 tuổi) theo quy trình ban hành kèm theo Văn bản số 2513/LĐTBXH-TTTT, ngày 14/7/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý thông tin.

Đồng thời, huy động sự tham gia của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, cộng tác viên và các đoàn thể có liên quan phối hợp rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin đối với trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã, công an các xã, phường, thị trấn tiếp nhận danh sách, thực hiện đối chiếu và xác thực thông tin, cung cấp mã định danh trẻ em theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội bám sát các chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong quá trình chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu trẻ em; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời tháo gỡ hoặc báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trong sáng hôm nay, 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” là Đề án cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số quốc gia.



Thực hiện Đề án 06 để tổ chức các dịch vụ công phục vụ nhân dân thông qua môi trường số. Qua đó, chuyển từ thói quen thực hiện các dịch vụ công dùng giấy tờ, tới trụ sở cơ quan nhà nước, sang trạng thái giao dịch trên môi trường số, giải quyết các dịch vụ, thủ tục bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cũng qua đó, góp phần cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng.

Trong 6 tháng năm 2022, Đề án 06 đã được triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả bước đầu tích cực; được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Đề án góp phần thay đổi phương thức quản lý công dân; khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo điều kiện thuận lợi và nền tảng quan trọng để triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cũng như phục hồi nhanh, phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Để hoàn thành các mục tiêu năm 2022 và những năm tiếp theo của Đề án 06, phía trước chúng ta còn rất nhiều việc phải làm; có một số việc đề ra nhưng chậm tiến độ, phải khẩn trương triển khai; có những việc chúng ta nhìn thấy “nguy cơ” khó có thể hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ngay từ bây giờ.

