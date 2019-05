Hà Nội: Quận Long Biên tốn kém lắp camera để làm... màu?

Theo ghi nhận của phóng viên, trên một số tuyến đường chính như Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, Cổ Linh, Ngô Gia Tự...(thuộc Quận Long Biên, Hà Nội) dù đã lắp đặt camera an ninh song hằng ngày vẫn xảy ra tình trạng dừng đỗ xe ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường Thậm chí, có nơi xe ô tô đỗ ngược chiều nhau trên cùng một làn đường, ngay ở khu vực cấm dừng đỗMột số điểm quán karaoke ở đường Nguyễn Sơn vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng xe kẹp 3, kẹp 4 ra vào song không thấy lực lượng chức năng đến xử lýTại điểm gần đầu cầu Long Biên, trước trụ sở chung cư Mipec (phường Ngọc Thụy) cột camera chỉ còn lại tấm biển ghi chữ camera an ninh, mắt camera không còn, nhìn rất phản cảm Theo Trung tá Bùi Văn Duyền, đội trưởng đội phong trào Công an Quận Long Biên, thực hiện chủ trương của Thường trực Quận ủy, UBND quận Long Biên đã triển khai đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh phụ vụ cho công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm trên vĩnh trật tự giao thông (TTGT) – trật tự đô thị (TTĐT) – vệ sinh môi trường (VSMT) trên địa bàn quận Từ tháng 3/2017, Quận Long Biên bắt đầu thí điểm lắp đặt hệ thống camera an ninh ở 2 phường Bồ Đề, Gia ThụyĐến nay, quận đã lắp đặt 226 camera phủ khắp các tuyến đường, khu dân cư trên trên toàn địa bàn 14 phường. Mỗi camera trị giá khoảng 5 triệu đồng, tổng tiền đầu tư tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng. Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống camera này là Công ty Nhật Cường. Theo tìm hiểu, công ty này là đơn vị trúng thầu toàn bộ gói lắp đặt camera giao thông cho cả thành phố Hà Nội. Với gói thầu của quận Long Biên, thành phố Hà Nội cũng chỉ định để công ty này lắp đặt. Theo ông Duyền, kinh phí để mua sắm camera được xã hội hóa bằng nguồn tiền đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn từng phường. Đường truyền và điện xin các hộ dân ở ngay vị trí lắp đặt, nhờ đó đảm bảo được an tinh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ Thống kê của Công an Quận Long Biên, từ tháng 3/2018 đến 3/2019, thông qua hệ thống camera an ninh, quận đã xử lý 231 vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; 728 vụ dừng đỗ xe sai quy định; 25 vụ đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định; đồng thời nhắc nhở người dân 2.139 lượt. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 365 triệu đồng Sau khi gọi kiểm tra cho cán bộ phụ trách địa bàn, ông Duyền cho hay: Camera vị trí này đã được di dời lên đầu cầu Long Biên để quan sát tốt hơn. Do đơn vị thi công lắp đặt là Công ty Nhật Cường sơ suất, không tháo tấm biển kia đi nên nhiều người nhầm tưởng bị mất trộm Theo thống kê của Công an Quận Long Biên, từ tháng 3/2018 đến 3/2019, thông qua hệ thống camera an ninh, quận đã xử lý 231 vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường; 728 vụ dừng đỗ xe sai quy định; 25 vụ đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định; đồng thời nhắc nhở người dân 2.139 lượt. Tổng số tiền phạt lên tới hơn 365 triệu đồng Xử phạt cũng nhiều, song tình trạng vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè và lòng lề đường, thậm chí ô tô đi ngược chiều ngay trước camera vẫn tái diễn. Theo anh Hải, một hộ dân ở phường Ngọc Thụy, việc xã hội hóa để lắp đặt camera rất tốt, song khâu quản lý, giám sát và xử phạt vẫn chưa thực sự hiệu quả, nhất là khi thời đại công nghệ 4.0, lực lượng chức năng luôn có sẵn điện thoại thông minh để kết nối với camera giám sát 24/24h. Còn Trung tá Duyền lý giải, một phần do ý thức của người dân chưa cao, trục đường chính nhiều trụ sở cơ quan, doanh nghiệp nên khách đến giao dịch thường tranh thủ dừng đỗ lúc rồi đi. Ông Duyền cho hay, sẽ yêu cầu công an các phường sở tại sát sao hơn để giám sát, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Như từng phản ánh, khu vực đô thị và ngoài đô thị Hà Nội đã có hệ thống camera dày đặc. Tuy nhiên, việc đầu tư phân tán dẫn đến chồng chéo, sử dụng chưa hiệu quả. Do không phối hợp tốt giữa các đơn vị lắp đặt và đơn vị tuần tra xử lý nên nhiều vị trí lắp đặt chưa hợp lý. Trong ảnh là camera trên đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình. Camera chĩa về phía trước, trong khi phía sau camera này là bến xe buýt, là tụ điểm xe khách dừng xe bắt khách nhiều năm nay.

