Hà Nội: Pháo hoa rực rỡ chào năm mới Quý Mão 2023

Đúng 0h ngày 22/1, pháo hoa chào đón năm mới đồng loạt thắp sáng bầu trời cả nước tại nhiều điểm ở Thủ đô Hà Nội, TPHCM và các nhiều tỉnh, thành. Ảnh: Chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội Tại Hà Nội, năm nay có tới 31 điểm bắn pháo để phục vụ người dân. Tại điểm bắn Hồ Hoàn Kiếm, đông đảo người dân đã tới từ rất sớm để chuẩn bị chỗ đẹp nhất để ngắm màn pháo hoa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Tuy nhiên, do điều kiện gió nên màn pháo hoa tại 2 điểm bán tầm cao khu vực Hồ Hoàn Kiếm vẫn bị khói. Pháo hoa rực sáng trên cầu Thê Húc Mặc dù đông đúc nhưng tình hình an ninh trật tự được lực lượng an ninh đảm bảo khá tốt. Đôi bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đón năm mới. Người dân thủ đô đã phải chờ đợi rất lâu để lại được hưởng cảm giác cùng nhau xem màn pháo hoa chào đón năm mới.

