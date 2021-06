Hà Nội nóng gần 40 độ, người lao động trốn nắng thế nào?

Khu vực Hà Nội, hôm nay (29/6) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Những tuyến đường có nhiều cây xanh là cứu cánh cho người lao động trong ngày trời nắng thế này. Hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng được giới xe ôm lui tới để trốn nắng.Người bán hàng rong tận dụng bóng râm của hàng cây để phân loại hoa quả trước khi rong ruổi đi bán khắp phố phường. Những ngày nắng nóng, người dân thấu hiểu được giá trị của cây xanh khi phải đứng chờ xe buýt. Ông Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, bán hàng rong) cho biết: ''Tôi phải trốn vào hàng cây xanh ven đường để tránh cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người đi đường vì nắng quá cũng phải vào đây nghỉ chân rồi đi tiếp." Dường như ai cũng mệt mỏi và kiệt sức bởi cái nóng, thế nhưng vì mưu sinh nên họ vẫn phải ra đường. Phút nghỉ ngơi của tài xế xe ôm công nghệ tại phố Mễ Trì, Nam Từ Liêm, (Hà Nội). Bữa cơm đạm bạc của người dân lao động tự do bên hàng cây xanh mát rượi trên phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người lao động tránh nắng buổi trưa dưới những tán cây xanh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (29/6), ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (29/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-18h. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 03-04/7. Ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.>>> Xem thêm Video: Triệu cây xanh làm dịu cơn nắng nóng ở Hà Nội

Khu vực Hà Nội, hôm nay (29/6) có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Những tuyến đường có nhiều cây xanh là cứu cánh cho người lao động trong ngày trời nắng thế này. Hàng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng được giới xe ôm lui tới để trốn nắng. Người bán hàng rong tận dụng bóng râm của hàng cây để phân loại hoa quả trước khi rong ruổi đi bán khắp phố phường. Những ngày nắng nóng, người dân thấu hiểu được giá trị của cây xanh khi phải đứng chờ xe buýt. Ông Nguyễn Văn Hòa (60 tuổi, bán hàng rong) cho biết: ''Tôi phải trốn vào hàng cây xanh ven đường để tránh cái nắng nóng gay gắt. Nhiều người đi đường vì nắng quá cũng phải vào đây nghỉ chân rồi đi tiếp." Dường như ai cũng mệt mỏi và kiệt sức bởi cái nóng, thế nhưng vì mưu sinh nên họ vẫn phải ra đường. Phút nghỉ ngơi của tài xế xe ôm công nghệ tại phố Mễ Trì, Nam Từ Liêm, (Hà Nội). Bữa cơm đạm bạc của người dân lao động tự do bên hàng cây xanh mát rượi trên phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người lao động tránh nắng buổi trưa dưới những tán cây xanh. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (29/6), ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18h. Khu vực Hà Nội ngày hôm nay (29/6), có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-18h. Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 03-04/7. Ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. >>> Xem thêm Video: Triệu cây xanh làm dịu cơn nắng nóng ở Hà Nội