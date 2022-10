Hà Nội: Không có lối mà về!

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai vừa qua, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng đặc biệt lưu ý tình trạng thiếu bãi đỗ xe trên địa bàn quận Hoàng Mai nói riêng và Thủ đô nói chung. Nhiều khu chung cư không đáp ứng được chỗ để xe, cho nên chủ phương tiện phải đỗ tràn ra lòng lề đường, lấn chiếm lối đi. Hà Nội liên tục tu sửa lại vỉa hè, hết lát gạch lại chuyển sang lát đá tự nhiên..., tưởng rằng người đi bộ sẽ được hưởng lợi từ những công trình ấy. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nhìn thấy cảnh đi bộ dưới đường do vỉa hè đã dành cho ô tô, xe máy. Tình trạng ngang nhiên lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để đỗ ô tô tại Hà Nội diễn ra ngày càng công khai cả ngày lẫn đêm. Vấn đề này không chỉ gây ra bất tiện cho việc đi lại của người dân mà còn ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Hàng loạt ô tô đỗ tràn làn dưới lòng đường tại khu vực khu tập thể Nghĩa Tân, người đi bộ phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Người dân cho biết, góc phố này bất kể ngày đêm đều có nhiều ô tô đỗ lấn chiếm đường, cản trở giao thông. Nhiều gia đình đã phải gắn những chiếc biển trước cửa nhà để nhắc tài xế không đỗ xe chắn mất lối ra. Phố Nguyễn Ngọc Vũ vốn đã rất hẹp, thỉnh thoảng có những xe ô tô vô tư đỗ, các xe khác muốn qua cũng khó khiến con đường tắc cục bộ. Các xe ô tô len lỏi qua những hàng xe đậu bên đường tại ngõ phố Dương Khuê, Mỹ Đình 2. Khu vực Bắc Linh Đàm cũng trong tình trạng thiếu chỗ đỗ xe. Xe ô tô, xe máy đều để dưới lòng đường. Trên ngõ phố Mai Anh Tuấn, Đống Đa, nhiều xe máy để dưới lòng đường trước một cửa hàng. Cũng có đề xuất đỗ xe ngày chẵn lẻ nhưng mới chỉ nằm trong việc thí điểm và có vẻ như cũng chưa phù hợp lắm. UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công an thành phố, các quận huyện thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm xử lý trường hợp đỗ xe không đúng nơi quy định nhưng đến nay vẫn chưa cải thiện được tình hình. Mời quý độc giả xem video

