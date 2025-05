Hé lộ ứng viên hàng đầu cho sự sống trong Hệ Mặt Trời

1. Bề mặt băng giá nhưng ẩn giấu đại dương bên dưới. Dưới lớp vỏ băng dày khoảng 15–25 km của Europa là một đại dương lỏng sâu khoảng 60–150 km – nhiều nước hơn toàn bộ các đại dương trên Trái Đất cộng lại. Ảnh: Pinterest. 2. Có thể chứa sự sống ngoài Trái Đất. Với nước lỏng, nguồn năng lượng và các nguyên tố hóa học cần thiết, Europa là một trong những ứng viên hàng đầu trong hành trình tìm kiếm sự sống trong Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 3. Có các vết nứt khổng lồ thay vì miệng núi lửa. Không giống các thiên thể khác, Europa không có nhiều miệng va chạm mà thay vào đó là những đường rãnh và vết nứt do lớp băng chuyển động liên tục. Ảnh: Pinterest. 4. Lực hấp dẫn từ sao Mộc tạo ra nhiệt bên trong. Do Europa bị kéo giãn bởi lực thủy triều từ sao Mộc, năng lượng sinh ra khiến lõi của nó nóng lên – điều kiện lý tưởng giữ nước ở trạng thái lỏng. Ảnh: Pinterest. 5. Bề mặt sáng nhất trong các mặt trăng. Băng nước tinh khiết trên bề mặt khiến Europa phản xạ ánh sáng Mặt Trời mạnh mẽ, trở thành một trong những thiên thể sáng nhất của Hệ Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể có "núi băng" và "núi lửa nước". Europa có thể có các đợt phun trào chất lỏng lạnh giá từ đại dương ngầm – gọi là “núi lửa lạnh” – tạo nên những cấu trúc băng độc đáo trên bề mặt. Ảnh: Pinterest. 7. Tàu vũ trụ Galileo đã cung cấp nhiều dữ liệu quý giá. Trong thập niên 1990, tàu Galileo của NASA đã bay qua Europa nhiều lần, giúp khám phá tiềm năng có đại dương và phân tích thành phần hóa học của bề mặt. Ảnh: Pinterest. 8. Sắp được khám phá bởi tàu Europa Clipper. NASA dự kiến phóng tàu Europa Clipper vào năm 2025 nhằm nghiên cứu chi tiết về đại dương ngầm và khả năng tồn tại sự sống trên Europa. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: "Trạm xăng" Asocale US nạp "đầy bình" cho các tàu vũ trụ.

