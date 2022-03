Hà Nội: Hàng trăm hố ga giăng bẫy tuyến đường Định Công Thượng

Thời gian qua, người dân khi lưu thông qua tuyến đường Định Công Thượng (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có chiều gần 500 mét gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm tai nạn giao thông khi có gần 200 hố ga nằm chi chít, gồ ghề, trồi lên hẳn bề mặt đường. Người dân phố Định Công Thượng cho biết, các hố ga, hố kỹ thuật này xuất hiện từ đầu năm 2022. Các miệng hố nằm cao hơn mặt đường nên đi lại rất nguy hiểm, nhất là những ngày trời mưa hoặc giờ tan tầm đông người qua lại. Có rất nhiều người đã bị ngã vì các hố này trồi lên cao so với mặt đường. Nhiều hố ga do nằm quá cao so với mặt đường nên người dân phải lấy cát, đá, gạch chèn tạm xung quanh để đỡ nguy hiểm. Được biết, cuối năm 2021, dự án cải tạo mặt đường tuyến Định Công Hạ, Định Công Thượng được UBND quận Hoàng Mai thực hiện, nhằm nâng cấp tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, đến nay việc này đang bị ngưng trệ khiến hàng trăm hố ga, hố kỹ thuật nhô cao hơn so với mặt đường gây nguy hiểm cho người qua lại. Lãnh đạo UBND phường Định Công cho biết, dự án cải tạo mặt đường tuyến Định Công Hạ, Định Công Thượng có tổng chiều dài khoảng 1 km, được UBND quận Hoàng Mai đầu tư cho phường Định Công. Dự án được triển khai từ khoảng tháng 11/2021 và dự kiến sẽ xong luôn trong năm nhưng do tình hình dịch COVID-19 phức tạp nên dự án bị ngưng trệ đến nay vẫn chưa hoàn thành. Trước Tết Nhâm Dần, đơn vị thi công đã trải được một lớp nhựa trên 2 tuyến đường để người dân có thể tạm đi lại trong những ngày Tết. Qua Tết đơn vị thi công nâng miệng hố ga, hố kỹ thuật để chuẩn bị trải lớp đường thứ 2 và dẫn tới tình trạng mặt đường bị nhấp nhô. Các hố ga cao hơn mặt đường từ 5-7cm. Phần miệng hố cao hơn mặt đường khiến các xe đi qua nếu va phải cạnh hố dễ bị hư hỏng lốp. Theo lãnh đạo UBND phường Định Công, dự kiến trong khoảng hơn một tuần nữa đơn vị thi công sẽ hoàn thiện tuyến đường Định Công Thượng. "Để đi qua được đoạn đường này mà không hư hại lốp xe và không bị ngã thì phải đi chậm, tay lái cứng thì mới "đánh võng" qua các hố ga này được", ông Tùng, người dân sinh sống trên tuyến phố chia sẻ. Theo người dân địa phương, các hố ga nằm chi chít ở cả 2 bên đường lẫn giữa đường nên không biết tránh chỗ nào. Đã rất nhiều vụ tai nạn tự ngã trên tuyến đường và may mắn chưa có vụ tai nạn thiệt hại về người. Một số người đi xe máy do tránh nhau phải lao vào mép hố ga gồ ghề nên bị ngã "xòe". Theo đo đạc của PV, các hố gia trên tuyến phố Định Công Thượng trồi lên khoảng 6 - 7cm so với mặt đường và tạo thành một chướng ngại vật giữa đường khiến nguy cơ TNGT xảy ra cao.

