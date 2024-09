Hà Nội: Dọn dẹp trường học sẵn sàng đón học sinh vào thứ 2

Cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nghĩa Dũng - Ba Đình, Hà Nội khẩn trương vệ sinh môi trường sau khi nước rút.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ, huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Hường cho biết, chiều 13/9, nước mới rút hoàn toàn khỏi sân trường. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, nhà trường huy động tối đa lực lượng tổng vệ sinh.

“Trường có 38 cán bộ, giáo viên thì có đến hơn 20 người sống trong vùng ngập lụt. Rất may, trường đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ nhiệt tình của các cán bộ, giáo viên đến từ 13 trường mầm non thuộc huyện Thanh Trì. Ngoài ra còn rất nhiều người thân của các giáo viên cũng đến chung tay cùng nhà trường dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ; do vậy, các phần việc đã dần được hoàn thành”, Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Mỹ cho hay.

Trước đó, cán bộ, giáo viên các Trường Tiểu học Nghĩa Dũng, Trường THCS Phúc Xá, Trường Mầm non số 8 (quận Ba Đình) cùng lực lượng chức năng cũng gấp rút tiến hành vệ sinh cơ sở vật chất nhà trường với tinh thần nước rút đến đâu, vệ sinh đến đấy, bao gồm: vệ sinh môi trường, phun thuốc muỗi, thau rửa bể nước.... ; bảo đảm mọi điều kiện an toàn để đón học sinh đi học bình thường từ ngày 16/9.

Tuy nhiên, một số trường học tại những địa bàn trũng thấp, nước vẫn ngập sâu, như: THCS Hồng Quang, điểm trường lẻ của Trường Tiểu học Vạn Thái (Ứng Hoà); THCS Vật Lại, THCS Cam Thượng, THCS Tiên Phong (Ba Vì)... Các trường này sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết và đã lên phương án dọn vệ sinh môi trường ngay khi nước rút để có thể đón học sinh học trực tiếp trong thời gian sớm nhất.

Khối lượng công việc phải thực hiện rất nhiều nhưng được sự trợ giúp tích cực của phụ huynh học sinh, các lực lượng địa phương, đặc biệt là đồng nghiệp đến từ trường bạn nên không khí vệ sinh môi trường tại các trường rất khẩn trương, làm đến đâu, sạch gọn đến đó.