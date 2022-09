Hà Nội: Đại lộ nghìn tỷ Chu Văn An nhếch nhác... rác

Dự án tuyến đường Nguyễn Xiển - Xa La ( đại lộ Chu Văn An) được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo hình thức BT (đổi đất lấy cơ sở hạ tầng) vào tháng 4/2011 do Công ty Cổ phần Bitexco làm chủ đầu tư. Dự án này bắt đầu triển khai năm 2014 có chiều dài 2,5km với tổng mức đầu tư là gần 1.500 tỷ đồng, nhưng đến nay vẫn ngổn ngang, nhếch nhác rác thải, vật liệu xây dựng sau 8 năm thi công. Theo ghi nhận, con đường dài 2,5 km nhưng có đến hàng chục bãi rác tự phát tràn xuống lòng đường gây cản trở người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan đô thị của Hà Nội. Đại lộ dù rộng, đẹp, được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế khu vực Tây Nam TP. Hà Nội, nhưng sau khi thông xe, con đường ngày càng trở nên nhếch nhác vì rác thải. Đống tro tàn còn sót lại sau khi người dân đốt phế thải. Rác thải nằm tràn lan trên vỉa hè. Rác thải được người dân gom thành đống đốt cho bớt mùi. Do không có biển cấm, rác thải được người dân vứt bừa bãi trên tuyến đường đại lộ Chu Văn An. Khu vực gần nắp cống xuống cấp mất đá lát vỉa hè. Phế thải xây dựng đổ tràn lan ra bên đường gây mất mỹ quan đô thị. Do đổ trộm ở đây quá nhiều, không được dọn dẹp nên rác chất thành đống. Những đống rác phát sinh này là của một bộ phận người dân thiếu ý thức vẫn vô tư mang rác ra đây vứt. Khu vực bị đọng nước rất dễ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ngoài tình trạng rác thải bủa vây thì trên đường Đại lộ Chu Văn An các tiểu thương ngang nhiên lấn chiếm lòng đường để kinh doanh, buôn bán gây mất trật tự an toàn giao thông. >>> Xem thêm video: Sinh viên làm gạch từ rác thải nhựa. Nguồn: ĐTHĐT.

