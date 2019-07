Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ, đội cứu hộ khó tiếp cận hiện trường

Khoảng 11h trưa nay 8/7 đã xảy ra vụ cháy tại số 8, ngách 1 ngõ Lương Sử C (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội). Trước đó, nhiều người dân phát hiện khói và lửa lớn bốp ra từ ngôi nhà trong ngõ nhỏ. Người dân sống tại khu vực cho biết, vào khoảng thời gian trên, khói đen và mùi khét xuất hiện trong con ngõ nhỏ, ngay sau đó người dân trong ngõ đi kiểm tra thì thấy lửa bốc lên tại căn nhà số 8. Nhận được tin báo từ người dân, ít phút sau lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Do hiện trường nằm trong ngách nhỏ, rất khó khăn cho công tác cứu hộ. Do hiện trường nằm trong ngách nhỏ, rất khó khăn cho công tác cứu hộ. Nhân dân chăm sóc cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Đến 13h đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Vũ Tiến Hưng - Chủ tịch UBND phường Văn Cương cho biết vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Khi xảy ra vụ cháy, chủ nhà đã đi vắng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm và làm rõ vụ việc.

