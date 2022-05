Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 người được giải cứu kịp thời

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 19/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 41 ngõ 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, có người mắc kẹt bên trong. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hội. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 3h30 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 3 người trong gia đình ra khu vực an toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nhà xưởng phế liệu ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 19/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an Thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 41 ngõ 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Nhận được tin báo cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, cùng 13 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, có người mắc kẹt bên trong. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hội. Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 3h30 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 3 người trong gia đình ra khu vực an toàn. Hiện, nguyên nhân vụ cháy nhà lúc rạng sáng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy nhà xưởng phế liệu ở Bình Dương, người dân hoảng loạn tháo chạy. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).