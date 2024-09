Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng cơ khí, cột khói bốc cao ngùn ngụt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h29 ngày 11/9, đã xảy ra vụ cháy tại xưởng cơ khí thuộc Công ty CP thiết bị vật tư cơ điện xây dựng, địa chỉ số 9 Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Lực lượng PCCC cơ sở đã chủ động sử dụng các bình chữa cháy xách tay, bình chữa cháy xe đẩy tổ chức chữa cháy ban đầu, không để ngọn lừa cháy lan.

Khu vực nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh Biên Nguyễn)

Nhận được tin, Công an quận Hoàng Mai và Đội CC&CNCH số 5 đã điều động CBCS và phương tiện đến làm nhiệm vụ. Nhanh chóng tiếp cận ngăn cháy lan và tìm kiếm cứu nạn, lực lượng chức năng đã di chuyển một số tài sản, vật tư lân cận của cơ sở ra nơi an toàn, và tổng lực phun nước dập lửa. Trong thời gian ngắn, ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt. Do xử lý nhanh nên diện tích xảy cháy khoảng 10m2.

Được biết công trình khu vực cháy có tổng diện tích khoảng 40 m2, 1 tầng được xây dựng khung thép mái tôn. Khu vực xưởng này hiện nay đang để trống không sử dụng, không có thiết bị và vật tư bên trong. Nhận định ban đầu do quá trình mưa bão chập điện tại khu vực tủ điện đặt gần vị trí cửa xưởng.

Khu vực xảy cháy có diện tích khoảng 10m2, không chứa tài sản giá trị. (Ảnh ANTĐ)

Công an Quận Hoàng Mai đã tổ chức kiểm tra định kỳ đôn đốc cơ sở khắc phục các nội dung tồn tại theo giải pháp của Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND Thành phố. Do đó thời gian qua cơ sở đã cho tạm dừng hoạt động một số hạng mục kho, xưởng để lên phương án khắc phục. Cơ sở đã trang bị các bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy ngoài nhà qua kiểm tra các phương tiện hoạt động bình thường.