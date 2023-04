Hà Nội: Cán bộ công an phường bị hất văng lên nắp capo ô tô

Ngày 5/4, mạng xã hội chia sẻ bài viết về việc một cán bộ Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, bị tài xế ô tô tông hất văng lên nắp capo.

Nơi xảy ra sự việc.

Theo nội dung được chia sẻ, tài xế ô tô đi vào đường cấm theo giờ nên gây tắc cục bộ. Sau khi lực lượng chức năng đến xử lý, tài xế điều khiển ô tô hất văng một cán bộ Công an lên nắp capo.

Vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết cán bộ công an phường đã được đưa đi cấp cứu. "Đồng chí công an phường đang được bác sĩ kiểm tra. Tôi đã cử lực lượng chức năng điều tra vụ việc và kiểm tra tài xế ô tô", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.