Tin nóng 29/4: Người phụ nữ tử vong bất thường khi vào nhà nghỉ

Người phụ nữ tử vong bất thường khi vào nhà nghỉ: Bà N.T.K. (40 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Dương) và một người đàn ông đi xe máy đến nhà nghỉ T.H. (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông đi cùng bà K. ra trả tiền phòng, lấy xe máy về trước. Nghi có điều bất thường, chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra. Lúc này, chủ nhà nghỉ phát hiện bà K. đã tử vong trên giường. Đang ly thân, chồng chặn xe giữa đường rồi đâm vợ chết tại chỗ: Sau khi ly thân, do nghi ngờ vợ có tình ý với người khác nên Phan Văn Tám (29 tuổi; ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) đã chặn xe vợ là chị T.T.M.H. (30 tuổi; ngụ cùng địa phương) dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 29/4, Công an huyện Phù Cát đã bắt giữ Tám để điều tra, làm rõ. Ngủ chơi nhà các bạn gái, 'tiện tay' 2 lần nẫng hơn 100 triệu đồng: Nhiều lần đến chơi và ngủ lại, Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002, trú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) biết 2 cô gái trẻ từ địa phương khác đến thuê trọ ở quận Ngô Quyền có tiền tiết kiệm, nên đã nổi máu tham trộm 112,5 triệu đồng của 2 nạn nhân. Ngày 29/4, Công an quận Ngô Quyền cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hiếu. Nhân viên công ty ăn chặn tiền khách hàng: Được Công ty CP Ứng dụng Công nghệ sinh học An Thái có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk giao bán sản phẩm nhưng sau khi thu tiền của khách hàng, Lê Văn Hùng (34 tuổi, trú huyện Ea Kar) đã nộp một phần tiền thu được về công ty, số còn lại Hùng giữ tiêu xài cá nhân. Quản lý quán karaoke đánh đập, ép nữ nhân viên tiếp khách trừ nợ: Chị T.T.D. (22 tuổi) vay tiền của Võ Duy Phương (29 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh - quản lý của một quán karaoke trên địa bàn huyện Tân Châu) nhưng chưa trả được hết nợ nên đã bị Phương đánh và ép tiếp tục làm tiếp viên để trừ nợ. Ngày 29/4, Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Phương để điều tra. Được giao khóa kho, gã công nhân trộm hơn 1,3 tấn nhôm: Được giao cầm chìa khóa xưởng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Nông Ngọc Hoàng (SN 1996, trú TP Lạng Sơn) đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp với tổng trọng lượng 1,3 tấn nhôm để tiêu xài và trả nợ. Cháy nhà dân, một cháu nhỏ tử vong: Sáng 29/4, tại bản Pó Chà, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu xảy ra cháy nhà dân khiến một trẻ nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu L.T.Đ. (SN 2021), con của anh Lý Xuân Mạnh và chị Phàn Xa Hiệp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Phong Thổ và Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình 42 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

Người phụ nữ tử vong bất thường khi vào nhà nghỉ: Bà N.T.K. (40 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài, Bình Dương) và một người đàn ông đi xe máy đến nhà nghỉ T.H. (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, người đàn ông đi cùng bà K. ra trả tiền phòng, lấy xe máy về trước. Nghi có điều bất thường, chủ nhà nghỉ đã lên kiểm tra. Lúc này, chủ nhà nghỉ phát hiện bà K. đã tử vong trên giường. Đang ly thân, chồng chặn xe giữa đường rồi đâm vợ chết tại chỗ: Sau khi ly thân, do nghi ngờ vợ có tình ý với người khác nên Phan Văn Tám (29 tuổi; ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) đã chặn xe vợ là chị T.T.M.H. (30 tuổi; ngụ cùng địa phương) dùng dao sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Ngày 29/4, Công an huyện Phù Cát đã bắt giữ Tám để điều tra, làm rõ. Ngủ chơi nhà các bạn gái, 'tiện tay' 2 lần nẫng hơn 100 triệu đồng: Nhiều lần đến chơi và ngủ lại, Nguyễn Văn Hiếu (SN 2002, trú huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) biết 2 cô gái trẻ từ địa phương khác đến thuê trọ ở quận Ngô Quyền có tiền tiết kiệm, nên đã nổi máu tham trộm 112,5 triệu đồng của 2 nạn nhân. Ngày 29/4, Công an quận Ngô Quyền cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hiếu. Nhân viên công ty ăn chặn tiền khách hàng: Được Công ty CP Ứng dụng Công nghệ sinh học An Thái có trụ sở tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk giao bán sản phẩm nhưng sau khi thu tiền của khách hàng, Lê Văn Hùng (34 tuổi, trú huyện Ea Kar) đã nộp một phần tiền thu được về công ty, số còn lại Hùng giữ tiêu xài cá nhân. Quản lý quán karaoke đánh đập, ép nữ nhân viên tiếp khách trừ nợ: Chị T.T.D. (22 tuổi) vay tiền của Võ Duy Phương (29 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh - quản lý của một quán karaoke trên địa bàn huyện Tân Châu) nhưng chưa trả được hết nợ nên đã bị Phương đánh và ép tiếp tục làm tiếp viên để trừ nợ. Ngày 29/4, Công an huyện Tân Châu đã bắt giữ Phương để điều tra. Được giao khóa kho, gã công nhân trộm hơn 1,3 tấn nhôm: Được giao cầm chìa khóa xưởng ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Nông Ngọc Hoàng (SN 1996, trú TP Lạng Sơn) đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp với tổng trọng lượng 1,3 tấn nhôm để tiêu xài và trả nợ. Cháy nhà dân, một cháu nhỏ tử vong: Sáng 29/4, tại bản Pó Chà, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu xảy ra cháy nhà dân khiến một trẻ nhỏ tử vong. Nạn nhân là cháu L.T.Đ. (SN 2021), con của anh Lý Xuân Mạnh và chị Phàn Xa Hiệp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, huyện Phong Thổ và Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình 42 triệu đồng. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Người đàn ông tử vong khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).