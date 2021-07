Giao chỉ tiêu phạt dân ở TPHCM: “Chống COVID đừng bệnh thành tích“?

Quy định kỳ lạ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một văn bản thông báo phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID -19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 được cho là của UBND phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM, có nội dung: "Hàng ngày tổ chức 1 chốt xử phạt trước cổng cơ quan UBND phường. Mỗi ca phải phạt 20 trường hợp"; hoặc tổ tuần tra, giám sát hoạt động cả tuần, "mỗi ca phạt 5 trường hợp".



Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS. Lâm Bá Nam, Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam – Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam cho rằng, việc UBND phường 6, quận Gò Vấp đưa ra chỉ tiêu xử phạt người vi phạm phòng dịch COVID-19 rất lạ, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được.

UBND Phường 6 tổ chức thành lập các chốt phạt và tổ tuần tra, tổ phản ứng nhanh xử lý các cá nhân, cơ sở vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

“Giao chỉ tiêu xử phạt như vậy là mong người dân vi phạm. Trong tình hình chung hiện nay, người dân rất ủng hộ chính quyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chỉ trừ một bộ phận nhỏ không nắm rõ quy định hoặc ý thức chưa đầy đủ có thể vi phạm quy định giãn cách. Tuy nhiên, những vi phạm này cần được tuyên truyền, giáo dục. Trong một chừng mực nào đó nếu vi phạm quá đáng, có thể xử phạt hành chính. Song, khi UBND phường giao chỉ tiêu xử phạt, không khác gì là mong người dân vi phạm”-PGS.TS. Lâm Bá Nam nói.

Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam cho rằng: "Có lẽ không có nơi nào trên trái đất này lại có câu chuyện lạ như vậy".

“Không thể có chỉ tiêu trong trường hợp này. Những người thực thi công vụ, một mặt phải thực hiện đúng theo chức trách nhiệm vụ, phải căn cứ trên tình hình thực tế. Không phải để cho đủ chỉ tiêu xử phạt mà phạt bằng mọi cách, mọi giá là không đúng về mặt quản lý. Trường hợp này có lẽ là một bộ phận nào đó cán bộ do hiểu biết không đầy đủ, trách nhiệm phòng chống dịch không nghiêm túc, họ tưởng họ được giao quyền rồi muốn làm gì thì làm. Như vậy là không đúng”- ông Lâm Bá Nam nêu ý kiến.

PGS.TS. Lâm Bá Nam đặt câu hỏi: Giao chỉ tiêu như vậy, trường hợp không đủ chi tiêu thì làm thế nào? Người dân vi phạm không đến mức xử phạt vẫn cố xử phạt cho đủ chỉ tiêu hay sao? Nếu như vậy thì không thể chấp nhận được.

“Cần phải xem xét lại, tôi hi vọng đó là một trường hợp hy hữu và không phải là phổ biến trong bối cảnh chống dịch hiện nay”- ông Nam nói.

Bệnh thành tích

Đại biểu Quốc hội khóa XIV Phạm Văn Hòa thẳng thắn cho rằng, việc giao chỉ tiêu xử phạt những người vi phạm phòng dịch là không đúng quy định.

“Đây là sự chủ quan trong công việc khi giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng phường đi xử phạt những trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID -19. Tất cả những người vi phạm các quy định phòng dịch đều phải bị xử phạt. Giờ giao chỉ tiêu một ca xử phạt 20 trường hợp, nếu xử phạt xong đủ chỉ tiêu, những trường hợp khác không xử phạt hay là sao? Người ta chưa đến mức bị phạt mà do áp lực chỉ tiêu, ráng làm sao xử phạt cho đủ mức để lấy thành tích sao?”- đại biểu Phạm Văn Hòa bức xúc.

Ông Hòa nói rằng, ai giao chỉ tiêu cho chốt xử phạt vi phạm phòng dịch như vậy rất là sai, rất chủ quan, hữu khuynh, cần phải làm rõ, xử lý trách nhiệm trong việc này.

“Không một nguyên tắc, một quy định nào lại giao chỉ tiêu xử phạt vi phạm quy định phòng, chống COVID-19 cả. Đó là điều hết sức vô lý. Tại sao cái gì cũng chỉ tiêu, thành tích, đến xử phạt cũng giao chỉ tiêu rất là hữu khuynh”- ông Hòa nêu ý kiến.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một phần nội dung thông báo của UBND phường 6, quận Gò Vấp về phân công nhiệm vụ chống dịch trong thời gian thực hiện quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đáng chú ý, trong đó, yêu cầu tổ chức một chốt xử phạt trước cổng UBND phường và giao chỉ tiêu “Mỗi ca trực phải phạt 20 trường hợp”.

Thông báo này còn yêu cầu thành lập tổ tuần tra, giám sát trên địa bàn phường, chia thành 6 ca làm việc, có phân công cụ thể cán bộ, nhân viên tham gia. Tổ tuần tra có nhiệm vụ giám sát hoạt động cả tuần (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật) để xử lý các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Theo kế hoạch này, yêu cầu tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng với chỉ tiêu “Mỗi ca phải phạt 5 trường hợp”.

Trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND phường 6, quận Gò Vấp Phan Đình An cho biết UBND phường 6 đã tiến hành xử phạt nhiều trường hợp người dân rời khỏi nhà trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách xã hội không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng. Tuy nhiên, do việc đưa ra chỉ tiêu xử phạt vi phạm là chưa phù hợp nên UBND phường 6 đã điều chỉnh nội dung thông báo trên.

Theo đó, chiều 12/7, UBND phường 6 đã văn bản mới thông báo về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Văn bản mới có hình thức và nhiều nội dung tương tự thông báo cũ. Tuy nhiên, thay vì giao chỉ tiêu xử phạt, thông báo điều chỉnh của UBND phường 6 đưa ra "mục tiêu xử lý tất cả các trường hợp vi phạm được phát hiện".

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết đã nắm được việc này và yêu cầu chấn chỉnh. Ông Dũng nói rằng, Quận yêu cầu phường tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra và xử phạt người vi phạm theo quy định. Không được áp đặt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, văn bản này chỉ là thông báo phân công nội bộ công việc trong đơn vị. Ngay khi nắm thông tin vụ việc, ông đã chấn chỉnh, yêu cầu đơn vị thực hiện đúng quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thanh niên ngáo đá chạy xe máy tông sập chốt kiểm dịch COVID-19: