Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh

Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV đã tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, sau khi thông qua tờ trình, giới thiệu nhân sự các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Đắk Nông, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, với 51/51 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã gửi lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng, trao trọng trách cho bản thân ở cương vị mới. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng Công an Đắk Nông. Ông Hồ Văn Mười (SN 1969), quê ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học An ninh nhân dân, Cử nhân kinh tế, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Thạc sĩ Luật. Từ tháng 7/2002 đến tháng 9/2006, làm Phó trưởng phòng, Trợ lý Phó Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an. Từ tháng 10/2006 đến tháng 8/2012: Ủy viên BCH Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2015: Phó Bí thư Chi bộ, Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, Bộ Công an. Từ tháng 11/2015 đến tháng 8/2018: Bí thư Đảng ủy – Phó cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị V, Bộ Công an. Từ tháng 9/2018 đến tháng 11/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Từ tháng 12/2019 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông. >>> Xem thêm video: Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM. Nguồn: Pháp luật TP HCM.

