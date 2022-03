Gần 1.000 người tham dự ĐH Đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Sáng 10/3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự có mặt của gần 1.000 đại biểu từ khắp các vùng miền Tổ quốc. Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ, đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu khai mạc Đại hội.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam; Đảng, Nhà nước đã lãnh đạo toàn dân, toàn hệ thống chính trị đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực phòng chống dịch bệnh, trong đó, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam vừa là chủ thể quan trọng tham gia phòng chống dịch bệnh, vừa được quan tâm, thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ rất kịp thời và thiết thực.

“Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ, phối hợp, đồng hành của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, các cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế, Hội LHPN Việt Nam và các tầng lớp phụ nữ đã nỗ lực vươn lên, không ngừng sáng tạo và đổi mới, phong trào phụ nữ và công tác Hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Vai trò chủ thể của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định. Hoạt động của tổ chức Hội đã được đổi mới, linh hoạt, dần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, bám sát nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao”, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Tổ chức trong bối cảnh công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, Đại hội lần thứ XIII của Đảng mở ra vận hội mới cho đất nước và cơ hội phát triển cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng nhưng cũng đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ to lớn cho cả hệ thống chính trị, trong đó có tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

“Bối cảnh đó đòi hỏi Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động của tổ chức Hội”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nói.

Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá 13 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, sức sáng tạo, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ tới.

“Với tinh thần “Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ thực sự tạo nên những đột phá nhằm khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng to lớn của các lực lượng phụ nữ Việt Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ niềm tin tưởng.