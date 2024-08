Đường dây lừa đảo quốc tế qua điện thoại bị triệt phá thế nào?

Đầu tháng 8/2024, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào), Công an Đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Theo tài liệu trinh sát, từ năm 2023 các tổ chức, băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các nhóm này thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Để lừa người Việt Nam, những kẻ lập ra đường dây sử dụng chiến thuật "dùng người Việt lừa người Việt". Họ đã lôi kéo những người Việt Nam đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu để lừa đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thiết lập nên một đường dây lừa đảo rộng lớn tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa đảo nhiều tỷ đồng với cùng phương thức. Nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đến nơi đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội. Từ kết quả hoạt động xác minh các đơn thư nói trên, công an đã nhận dạng được một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn nên đã thành lập chuyên án để triệt phá. ("Nơi làm việc" của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế). Tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các chủ mưu cầm đầu; phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền lừa được. Những người này làm việc, ăn ở, sinh hoạt tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Khu kinh tế Tam Giác Vàng; hằng ngày thực hiện hành vi lừa đảo với "kịch bản" đã được soạn sẵn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chúng tạo tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch... để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Mục tiêu mà đường dây lừa đảo "săn mồi" là các phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo "con mồi" đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc website) như kinh doanh khách sạn "ảo" có tên OYO để hưởng % hoa hồng cao. Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các "con mồi" những khoản lợi nhuận rất tốt nên họ sẽ đầu tư số tiền ngày càng nhiều hơn. Cho đến lúc "con mồi" không thể đầu tư thêm thì chúng sẽ "giết khách" bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền đầu tư. Với phương thức trên, trong 2 năm, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau nhiều tháng trời mật phục và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã sẵn sàng để triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế quy mô lớn đang ẩn náu tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng. Sáng 31/7, đội công tác đặc biệt lên đường, mang theo quyết tâm cao để phá gỡ đường dây tội phạm này. 3h30 ngày 2/8, lệnh tấn công được phát đi. Các chiến sĩ đặc nhiệm nhanh chóng bao vây tòa nhà cao tầng nơi bọn tội phạm ẩn náu. Tiếng ra lệnh, tiếng phá cửa, tiếng bước chân rầm rập..., tất cả tạo nên một không khí nghẹt thở. (Tòa nhà nơi các nghi phạm làm việc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo) Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, toàn bộ 155 đối tượng đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ... Sau 4 giờ căng thẳng, các chiến sĩ vẫn phải đối mặt với thử thách di lý số lượng lớn nghi phạm về nước. Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: Việc bắt giữ chỉ là bước khởi đầu. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và các nghi phạm trong quá trình di chuyển. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tình hình có thể trở nên phức tạp. Sau nhiều cân nhắc, lực lượng chức năng quyết định tập trung tất cả nghi phạm về trụ sở Công an Khu kinh tế Tam Giác Vàng để hôm sau sẽ di chuyển về Viêng Chăn (Lào). Ngày hôm sau, ngay khi đoàn xe vừa rời khỏi tỉnh Bò Kẹo, một trận mưa lớn đã gây ra sạt lở đất chắn ngang con đường hiểm trở. Đoàn xe hàng chục chiếc bị mắc kẹt giữa rừng núi hoang vu. Trước tình huống nguy cấp, các trinh sát phải nhanh chóng liên lạc với lực lượng cứu hộ địa phương để tìm cách giải tỏa ách tắc. Đặc biệt, họ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ việc bảo vệ an toàn cho số lượng lớn nghi phạm trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm. Đến ngày 7/8, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng với 155 nghi phạm và các tang vật vụ án, các chiến sĩ đã ôm nhau chúc mừng. Đây là chiến công vang dội của Công an Hà Tĩnh dưới sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác. >>> Xem thêm video: Đại tá công an “rởm” đi xe biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng.

Đầu tháng 8/2024, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào), Công an Đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác triệt phá thành công tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn. Theo tài liệu trinh sát, từ năm 2023 các tổ chức, băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu vực Đông Nam Á có xu hướng di chuyển địa bàn hoạt động sang Lào. Các nhóm này thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn lừa đảo, địa điểm hoạt động đồng thời không ngừng mở rộng quy mô, tổ chức. Để lừa người Việt Nam, những kẻ lập ra đường dây sử dụng chiến thuật "dùng người Việt lừa người Việt". Họ đã lôi kéo những người Việt Nam đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu để lừa đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thiết lập nên một đường dây lừa đảo rộng lớn tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo của người dân bị lừa đảo nhiều tỷ đồng với cùng phương thức. Nhiều đơn cầu cứu của các gia đình có con bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao, nhưng khi sang đến nơi đã bị cưỡng bức tham gia thực hiện các hoạt động phạm tội. Từ kết quả hoạt động xác minh các đơn thư nói trên, công an đã nhận dạng được một tổ chức tội phạm hoạt động xuyên biên giới liên quan nhiều loại tội phạm khác nhau như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, lừa đảo qua mạng với quy mô lớn nên đã thành lập chuyên án để triệt phá. ("Nơi làm việc" của các nghi phạm trong đường dây lừa đảo quốc tế). Tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng (Lào), đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa doanh nghiệp được cấp phép hợp pháp; được tổ chức bài bản theo mô hình một công ty với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm, hoạt động theo quy chế, nội quy do các chủ mưu cầm đầu; phân chia lợi ích theo lương tháng và phần trăm số tiền lừa được. Những người này làm việc, ăn ở, sinh hoạt tập trung trong các tòa nhà cao tầng ở Khu kinh tế Tam Giác Vàng; hằng ngày thực hiện hành vi lừa đảo với "kịch bản" đã được soạn sẵn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chúng tạo tài khoản Facebook ảo, mạo danh là những người thành công, giàu có, doanh nhân thành đạt, thường xuyên đăng tải các hình ảnh ăn chơi, du lịch... để kết bạn, làm quen, tạo lòng tin với những người ở Việt Nam. Mục tiêu mà đường dây lừa đảo "săn mồi" là các phụ nữ có điều kiện về kinh tế hoặc có nhiều mối quan hệ xã hội. Với các "bẫy tâm lý" được dàn dựng tinh vi, chúng từng bước tạo dựng được các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi, tâm sự, chia sẻ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi đã tạo được lòng tin, chúng sẽ lôi kéo "con mồi" đầu tư kinh doanh trên mạng thông qua các ứng dụng (hoặc website) như kinh doanh khách sạn "ảo" có tên OYO để hưởng % hoa hồng cao. Thời gian đầu hoạt động này mang đến cho các "con mồi" những khoản lợi nhuận rất tốt nên họ sẽ đầu tư số tiền ngày càng nhiều hơn. Cho đến lúc "con mồi" không thể đầu tư thêm thì chúng sẽ "giết khách" bằng cách tạo ra nhiều lý do khác nhau để cắt liên lạc, chiếm đoạt tiền đầu tư. Với phương thức trên, trong 2 năm, tổ chức tội phạm quốc tế này đã thực hiện lừa đảo hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau nhiều tháng trời mật phục và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã sẵn sàng để triệt phá một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế quy mô lớn đang ẩn náu tại Khu kinh tế Tam Giác Vàng. Sáng 31/7, đội công tác đặc biệt lên đường, mang theo quyết tâm cao để phá gỡ đường dây tội phạm này. 3h30 ngày 2/8, lệnh tấn công được phát đi. Các chiến sĩ đặc nhiệm nhanh chóng bao vây tòa nhà cao tầng nơi bọn tội phạm ẩn náu. Tiếng ra lệnh, tiếng phá cửa, tiếng bước chân rầm rập..., tất cả tạo nên một không khí nghẹt thở. ( Tòa nhà nơi các nghi phạm làm việc tại đặc khu kinh tế Bò Kẹo) Sau nhiều giờ chiến đấu quyết liệt, toàn bộ 155 đối tượng đã bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính, gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ... Sau 4 giờ căng thẳng, các chiến sĩ vẫn phải đối mặt với thử thách di lý số lượng lớn nghi phạm về nước. Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhấn mạnh: Việc bắt giữ chỉ là bước khởi đầu. Khó khăn lớn nhất là đảm bảo an toàn cho cả lực lượng làm nhiệm vụ và các nghi phạm trong quá trình di chuyển. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, tình hình có thể trở nên phức tạp. Sau nhiều cân nhắc, lực lượng chức năng quyết định tập trung tất cả nghi phạm về trụ sở Công an Khu kinh tế Tam Giác Vàng để hôm sau sẽ di chuyển về Viêng Chăn (Lào). Ngày hôm sau, ngay khi đoàn xe vừa rời khỏi tỉnh Bò Kẹo, một trận mưa lớn đã gây ra sạt lở đất chắn ngang con đường hiểm trở. Đoàn xe hàng chục chiếc bị mắc kẹt giữa rừng núi hoang vu. Trước tình huống nguy cấp, các trinh sát phải nhanh chóng liên lạc với lực lượng cứu hộ địa phương để tìm cách giải tỏa ách tắc. Đặc biệt, họ phải đối mặt với áp lực rất lớn từ việc bảo vệ an toàn cho số lượng lớn nghi phạm trong điều kiện thiếu thốn và nguy hiểm. Đến ngày 7/8, khi hoàn thành nhiệm vụ trở về cùng với 155 nghi phạm và các tang vật vụ án, các chiến sĩ đã ôm nhau chúc mừng. Đây là chiến công vang dội của Công an Hà Tĩnh dưới sự phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế tại tỉnh Bò Kẹo; đại diện cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác. >>> Xem thêm video: Đại tá công an “rởm” đi xe biển xanh giả lừa đảo hàng tỷ đồng.