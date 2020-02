Đường dây đánh bạc qua game Đế Chế: “Cánh tay” nào giúp “Bầu Huấn” kiếm tiền tỷ bằng cá độ?

Ngày 19/2, công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đang làm rõ vai trò của từng đối tượng trong trong 56 bị can đã bị đơn vị này khởi tố, điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua game Đế Chế. (Ảnh: Danviet) Theo cơ quan công an, để lập nên đường dây đánh bạc này, ông trùm Phí Văn Huấn (39 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, tức "Bầu Huấn") đã tuyển mộ những người giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin để giúp đỡ.



Trong số những đối tượng liên quan có Nguyễn Duy Khánh (SN 1996, quê huyện Gia Lâm, Hà Nội). Khánh có biệt danh là Khánh "trắng", đối tượng này được xác định không chỉ giỏi trong công nghệ thông tin, mà là cánh tay đắc lực giúp Bầu Huấn kiếm tiền.

Khánh "trắng" tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, là người được Huấn giao quản lý các đại lý cấp 1. Theo thông tin ban đầu, Khánh là người trực tiếp giao dịch tiền bạc khi người chơi có nhu cầu đổi tiền thật ra tiền ảo để cá cược và ngược lại. Theo cán bộ điều tra công an Cầu Giấy cho biết, khi đường dây khi đường dây đánh bạc này bị triệt phá, Khánh "trắng" là đối tượng cứng đầu nhất và không chịu khai gì trong những ngày đầu bị triệu tập. Khi cơ quan công an đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, Khánh mới cúi đầu nhận tội. Ngoài Khánh "trắng", một đàn em thân tín khác của Bầu Huấn là Trần Ngọc Anh (32 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội). Huấn giao cho Ngọc Anh lập trình ra trang web đánh bạc online và kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài. Sở dĩ việc này được giao cho Ngọc Anh vì ngoài là "anh em thân tín", Ngọc Anh còn từng đoạt giải cuộc thi Olympic Tin học quốc gia. Qua điều tra, công an quận Cầu Giấy đã khởi tố Huấn cùng 55 nghi phạm liên quan đến đường dây đánh bạc trên. Trước khi bị bắt, để hoạt động đường dây đánh bạc, Huấn đã tuyển mộ khoảng 50 game thủ đều là những game thủ giỏi, nổi tiếng trong cộng đồng game AOE (game đế chế) Việt Nam như: Hồng Anh, Meomeo và Truy Mệnh... Những người này được Huấn nuôi ăn, thuê nhà riêng để thay phiên đánh game cả ngày lẫn đêm với mức lương Huấn trả thấp nhất khoảng 3.000 USD/ tháng. (Game thủ Hồng Anh. -Ảnh: Zing) Để quản lý đội game thủ trên, "Bầu Huấn" phân công Lê Thanh Tùng (34 tuổi, quê Quảng Ninh, một trong số 56 người bị khởi tố do liên quan đường dây đánh bạc trên) làm kế toán để chấm công và trả lương cho đội game. Tùng cũng đảm nhận trách nhiệm sao lưu toàn bộ dữ liệu của người chơi bạc để phục vụ việc khiếu nại nếu có. Trong số những game thủ được Huấn tuyển mộ, game thủ Hồng Anh (tên thật là Đinh Trung Hiếu, 24 tuổi, quê Phú Thọ) một trong 56 người bị khởi tố do liên quan đến đường dây đánh bạc của "Bầu Huấn". Trong làng AOE, Hồng Anh là một trong những game thủ hàng đầu, tham gia nhiều giải đấu lớn trong nước, quốc tế. Khi trang web cá cược vận hành, Hồng Anh cùng cộng sự có nhiệm vụ "cày game" nhiều giờ liên tục để cho người chơi đăng nhập hệ thống trang web Powgs... và đặt cược cho các trận đấu. Những video livestream các trận đấu của Hồng Anh hút hàng trăm nghìn lượt xem qua YouTube mang lại khoản thu nhập hàng chục nghìn USD/tháng. Game thủ Meo Meo (tên thật là V.M.H., một game thủ đế chế đã qua thời đỉnh cao từ rất lâu, tuy nhiên những người yêu AOE thì không ai không biết tới game thủ này). Meo Meo được biết tới như một tay chém đơn giản nhưng lại rất khó chịu, có khả năng giữ dân tốt, ép đời ổn định và chém quấy tốt. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa Huấn và các game thủ Còn game thủ Truy Mệnh (tên thật là V.M.H, 24 tuổi), dù gia nhập cộng đồng AOE chưa lâu nhưng là một game thủ cũng có khá nhiều thăng trầm cùng AOE. Chưa bao giờ được đánh giá trong top 1, thế nhưng trình độ của game thủ này là không thể xem thường. Truy Mệnh có lối chơi game khá toàn diện, solo cung R cực tốt nhưng đánh kèo 2-2, 4-4 anh vẫn có thể đánh cung, chém đều tròn vai. Hiện tại, tất cả các game thủ đều đang được tại ngoại và vẫn thường xuyên livestream các kèo đấu từ solo, 2-2 cho tới 4-4 trong màu áo Thái Bình. Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) phân tích thông thường, trong các vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội; xác định vai trò của từng người trong việc hưởng lợi, phân chia lợi nhuận như thế nào. Ngoài ra, các bị can có thể bị điều tra thêm một số tội danh khác như rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự, tội Đánh bạc có mức hình phạt cao nhất không quá 7 năm tù. Còn Điều 322 bộ luật này quy định tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có hình phạt cao nhất 10 năm tù. Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành nếu người nào bị xử lý về cả 2 tội danh trên thì tổng hợp hình phạt không quá 17 năm tù. Luật sư Cường đánh giá đây là vụ án phức tạp, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc thể hiện qua các chứng cứ điện tử. Do đó, việc chứng minh tội phạm, truy tìm dấu vết, hành vi của các đối tượng có thể gặp nhiều khó khăn.Ngoài ra, mọi tài sản, tang vật như điện thoại, máy tính, ôtô được sử dụng vào mục đích đánh bạc, tổ chức đánh bạc sẽ bị tịch thu, sung công quỹ. Các khoản tiền liên quan do phạm tội mà có cũng sẽ bị thu hồi.



