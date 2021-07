Dừng tiếp nhận bệnh nhân, phong toả BV Phổi Hà Nội vì 14 ca F0

Đêm qua, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội do phát hiện 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bác sĩ Phạm Hữu Thường - Giám đốc BV Phổi Hà Nội cho biết, trong quá trình xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện ra 14 ca dương tính. Trong số đó có 9 bệnh nhân, 3 nhân viên và 1 người nhà bệnh nhân. Bệnh viện Phổi Hà Nội đã gửi 14 mẫu bệnh phẩm trên tới CDC Hà Nội xét nghiệm xác định. Tới 18h hôm qua (25/7) đã xác định 9 trường hợp dương tính, 5 trường hợp còn lại sẽ có kết quả trong đêm. Ông Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) cho biết hiện chưa xác định được số người đang ở trong Bệnh viện. UBND phường Thanh Nhàn đã huy động toàn bộ công an phường ra lập chốt làm nhiệm vụ phong toả toàn bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội. Ông Tuấn cho biết thêm, thời gian phong toả Bệnh viện sẽ đợi cấp có thẩm quyền quyết định. Công an phường tạm thời sẽ lập chốt, không cho người trong nào ra vào. Trước đó, từ sáng 25/7, khi có kết quả ban đầu, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã thông báo dừng tiếp nhận bệnh nhân đồng thời yêu cầu toàn bộ người trong Bệnh viện không di chuyển khỏi vị trí. Công an phường Thanh Nhàn phong toả Bệnh viện Phổi Hà Nội ngay trong đêm. Bác sĩ Thường cho biết thêm, hiện chưa xác định được nguồn lây, Bệnh viện đang khẩn trương truy vết những người có liên quan tới các ca bệnh. Video: Phong toả Bệnh viện Phổi Hà Nội.

