Đục thủng tường để cứu cháu bé 14 tuổi đang bị mắc kẹt

Chiều 20/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giải cứu một cháu mắc kẹt giữa khe tường. Khoảng 15h chiều cùng ngày, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận tin báo C.N.V.T. (14 tuổi, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng) đi khỏi nhà từ 14h ngày 19/7 chưa về. Gia đình cho biết T. bị tự kỷ. Lực lượng chức năng đã phát loa và cùng gia đình tìm kiếm cháu T.. Đến chiều 20/7, Công an phường Cổ Nhuế 1 cùng gia đình phát hiện C.N.V.T. bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 Phạm Văn Đồng. T. lúc này bị mắc kẹt không thể cử động do khe tường chỉ rộng gần 30 cm. Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải đục tường của một căn nhà để T. chui qua. Sau 30 phút, C.N.V.T. được giải cứu và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị các vết thương. >>>> Xem thêm video: Hàng trăm người mắc kẹt trong vụ sập nhà 5 tầng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

Chiều 20/7, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giải cứu một cháu mắc kẹt giữa khe tường. Khoảng 15h chiều cùng ngày, Công an phường Cổ Nhuế 1 nhận tin báo C.N.V.T. (14 tuổi, trú tại ngõ 599 Phạm Văn Đồng) đi khỏi nhà từ 14h ngày 19/7 chưa về. Gia đình cho biết T. bị tự kỷ. Lực lượng chức năng đã phát loa và cùng gia đình tìm kiếm cháu T.. Đến chiều 20/7, Công an phường Cổ Nhuế 1 cùng gia đình phát hiện C.N.V.T. bị kẹt tại khe tường giữa nhà số 43 và 45 ngõ 581 Phạm Văn Đồng. T. lúc này bị mắc kẹt không thể cử động do khe tường chỉ rộng gần 30 cm. Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải đục tường của một căn nhà để T. chui qua. Sau 30 phút, C.N.V.T. được giải cứu và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị các vết thương. >>>> Xem thêm video: Hàng trăm người mắc kẹt trong vụ sập nhà 5 tầng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.