Đột kích vũ trường New Phương Đông khi hàng trăm dân chơi đang "quẩy"

(Kiến Thức) - 1h sáng ngày 20/5, lực lượng công an quận đã ập vào kiểm tra vũ trường New Phương Đông (Đà Nẵng) và phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy.

Sáng 20/5, đại tá Trần Phước Hương, trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, vào thời gian trên, lực lượng liên ngành gồn hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng thuộc công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) như Cảnh sát Ma túy, Hình sự, CSGT được huy động để đột kích vũ trường New Phương Đông nằm trên đường Đống Đa, phường Thuận Phước.

Vĩ lãnh đạo công an thông tin thêm: việc kiểm tra này được thực hiện theo kế hoạch chuyên đề của giám đốc Công an TP Đà Nẵng về phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, bar, karaoke, quán pub… trên địa bàn TP.

Đột kích vũ trường New Phương Đông rạng sáng 20/5 (Ảnh: Hải Hiếu).