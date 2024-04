Đồng Nai: Giám đốc Công an nói về vụ lừa đảo 171 tỷ ở Nhơn Trạch

Sáng ngày 9/4, thông tin tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 15 khóa XI, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã triển khai 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tuyệt đối không để xảy ra bạo loạn, biểu tình.

"Điểm đáng chú ý là tội phạm xâm phạm sở hữu còn cao, đặc biệt là lừa đảo, trong đó nổi lên là trường hợp ở huyện Nhơn Trạch mất 171 tỷ đồng với thủ đoạn quá cũ xuất hiện từ cả chục năm trước, trong số hơn 100 kịch bản các đối tượng lừa đảo hay sử dụng, nhưng người trong cuộc không cập nhật, thiếu cảnh giác"- Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang thông tin. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về các thủ đoạn lừa đảo. Theo người đứng đầu Công an tỉnh Đồng Nai, vấn đề đặt ra ở đây là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay trong cán bộ đảng viên. Đặc biệt cần lưu ý thủ đoạn mà tội phạm hay dùng nhất là giả danh công an, cán bộ thuế... rồi liên lạc qua điện thoại để xử lý thông tin tố giác tội phạm. Do đó, khi phát hiện thủ đoạn lừa đảo tương tự thì mọi người phải lập tức báo cho cơ quan công an, không để các đối tượng lợi dụng.

Về trật tự an toàn xã hội, toàn tỉnh xảy ra 365 vụ, giảm mạnh so cùng kỳ 2023, riêng số vụ án ma túy phát hiện 33 vụ, tăng so với trước đó. Các loại tội phạm gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận đều giảm rõ rệt, như: Trộm cắp, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, giết người.

Qua công tác nghiệp vụ cho thấy, các vụ giết người xuất phát từ nguyên nhân tâm lý xã hội bộc phát, ví dụ ghen tuông, mâu thuẫn, ăn nhậu. Do đó, cần phòng ngừa từ sớm từ xa, bằng cách các địa phương phải vào cuộc mạnh mẽ hơn với giải pháp căn cơ theo chiều sâu. Nhất là các đoàn thể sớm phát hiện, hòa giải thì có thể ngăn ngừa loại tội phạm này.