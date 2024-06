Đối tượng đập vỡ kính 9 ô tô có thể đối mặt hình phạt nào?

Ngày 17/6, người dân phát hiện nhiều ô tô bị vỡ kính tại vỉa hè phía trước chung cư CT8A, CT8B khu đô thị Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội). Tới khoảng 7h cùng ngày, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về sự việc trên. Theo thông tin ban đầu từ công an, đêm 16 rạng sáng 17/6, có hiện tượng nhiều ô tô bị kẻ gian đập kính. Theo thống kê, có 9 chiếc xe bị hư hỏng, cửa kính vỡ vụn. Bước đầu nhận định kẻ xấu đập kính để trộm cắp tài sản. Toàn bộ các xe đều để ở nơi không có người trông giữ.

Một chiếc xe bị vỡ kính, gần ghế lái.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi đập kính ô tô để lấy cắp tài sản trong xe là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện ý thức coi thường pháp luật nên cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, xác định danh tính của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân, trích xuất dữ liệu camera và thu thập các thông tin từ phía người làm chứng, dữ liệu điện tử để làm rõ danh tính của đối tượng gây án, đồng thời xác định giá trị thiệt hại tài sản mà các đối tượng đã gây ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Cường cho biết thêm, riêng với hành vi đập vỡ kính xe ô tô thì đây là hành vi hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản, trường hợp kết quả định giá tài sản bị huỷ hoại trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên là cũng có thể xử lý các đối tượng này về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 178 Bộ luật Hình sự. Trước đó đã rất nhiều đối tượng bị xử lý hình sự về hành vi này do mâu thuẫn thù oán với các nạn nhân hoặc do có động cơ mục đích ép buộc nạn nhân phải gửi xe vào các bãi trông giữ xe do chúng quản lý. Ngoài ra nếu có căn cứ cho thấy các đối tượng đập kính xe ô tô nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản trong xe, tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên thì cũng sẽ xử lý hình sự các đối tượng này về tội trộm cắp tài sản theo quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đập vỡ kính xe ô tô và hành vi trộm cắp tài sản trong xe đều là những hành vi vi phạm pháp luật, có thể cấu thành những tội phạm độc lập. Tuy nhiên, trong những trường hợp đập kính xe ôtô với mục đích là chiếm đoạt tài sản trong xe thì có thể quy vào một tội trộm cắp tài sản, cơ quan chức năng có thể xử lý đối tượng gây án về một tội danh theo điều 173 Bộ luật Hình sự, còn về phần thiệt hại dân sự thì các đối tượng gây án có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá giá trị tài sản bị thiệt hại, xác định tài sản bị lấy đi trị giá bao nhiêu đồng thời làm rõ danh tính của đối tượng gây án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp không xác định được các đối tượng có mục đích chiếm đoạt tài sản trong xe, nhưng có căn cứ cho thấy các đối tượng đã làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2.000.000 đồng trở lên thì sẽ xử lý về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Sau khi có kết quả định giá tài sản hoặc có căn cứ cho thấy tài sản bị lấy đi từ 2.000.000 đồng trở lên thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra, làm rõ danh tính của các đối tượng gây án nhằm xử lý theo quy định của pháp luật. Khi có căn cứ cho thấy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ khởi tố bị can đối với đối tượng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo luật sư Cường, đây không phải là lần đầu tiên xe ô tô để ở khu vực chung cư bị các đối tượng đập phá. Bởi vậy ngoài việc xem xét làm rõ hành vi, xử lý với các đối tượng gây án thì cơ quan chức năng cũng làm rõ nguyên nhân của sự việc để thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Những xe ô tô để ở khu vực dân cư thì cần phải có người bảo vệ, có những biện pháp bảo vệ để tránh những đối tượng xấu có động cơ phạm tội. Ban quản lý tòa nhà chung cư cũng phải có phương án, có trách nhiệm để bảo vệ tài sản của các cư dân, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.