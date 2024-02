Độc lạ linh vật rồng dài 20m từ cây duối ở Nam Định

Đây không chỉ đơn thuần là tạo ra linh vật rồng chào đón xuân Giáp Thìn 2024 mà còn được xem là tác phẩm nghệ thuật để đời của ông Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) với hơn chục năm làm nghề cắt, tỉa cây cảnh. Theo ông Hải, cây duối có tuổi đời hơn 50 năm nhưng do được chăm sóc tốt nên đến nay, cây vẫn sinh trưởng và phát triển, lá xanh, mỗi ngày vẫn bật ra nhiều cành dăm, ít sâu bệnh. Lá duối màu xanh sẫm, mang sức sống mãnh liệt Ông Hải cho biết, cây duối được uốn từ gần 100 kg sắt phi 6 và phải nắn cây mỗi ngày. Chia sẻ về ý tưởng tạo ra linh vật Tết Nguyên đán cho năm mới 2024 (năm Giáp Thìn), ông Hải cho biết ý tưởng này đã được nuôi dưỡng từ 7 năm trước. Vào năm 2016, bức tường rào của gia đình ông được trồng từ những cây duối dày đặc, con trai ông Hải đã có ý tưởng tạo tác con rồng trên hàng rào cây này. Thấy hợp lý, ông Hải bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Ông mua gần 100 kg sắt phi 6, rồi cùng 1 người thợ uốn nắn, tạo khuôn hình con rồng dài 30 mét. Việc uốn cây diễn ra suốt một thời gian dài, nhưng trước khi bắt đầu, ông bón phân cho cây thật tốt để cây phát triển, đẻ ra nhiều nhánh. Ông Hải cho biết, đến thời điểm này linh vật rồng đã hoàn thiện, một con rồng khổng lồ với chiều dài khoảng 20 m, nằm uốn lượn trên bờ tường dậu. Đầu rồng có 4 râu (2 râu dài, 2 râu ngắn) và bờm (bờm tỏa ra từ sau gáy hướng về sau lưng). Mắt rồng hướng về viên ngọc, miệng há trong tư thế đang lao nhanh về phía trước để ngậm lấy viên ngọc… Hoàn thiện công trình để đời theo đúng tiến độ để đón chào xuân Giáp Thìn (năm con rồng), ông Hải hy vọng, linh vật con rồng sẽ đem lại nhiều điều may mắn cho gia đình và người thân. Cầu chúc cho mọi người một năm mới an khang-thịnh vượng và hạnh phúc. >>> Xem thêm video: Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ.

Đây không chỉ đơn thuần là tạo ra linh vật rồng chào đón xuân Giáp Thìn 2024 mà còn được xem là tác phẩm nghệ thuật để đời của ông Nguyễn Văn Hải (54 tuổi, xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) với hơn chục năm làm nghề cắt, tỉa cây cảnh. Theo ông Hải, cây duối có tuổi đời hơn 50 năm nhưng do được chăm sóc tốt nên đến nay, cây vẫn sinh trưởng và phát triển, lá xanh, mỗi ngày vẫn bật ra nhiều cành dăm, ít sâu bệnh. Lá duối màu xanh sẫm, mang sức sống mãnh liệt Ông Hải cho biết, cây duối được uốn từ gần 100 kg sắt phi 6 và phải nắn cây mỗi ngày. Chia sẻ về ý tưởng tạo ra linh vật Tết Nguyên đán cho năm mới 2024 (năm Giáp Thìn), ông Hải cho biết ý tưởng này đã được nuôi dưỡng từ 7 năm trước. Vào năm 2016, bức tường rào của gia đình ông được trồng từ những cây duối dày đặc, con trai ông Hải đã có ý tưởng tạo tác con rồng trên hàng rào cây này. Thấy hợp lý, ông Hải bắt tay vào thực hiện ý tưởng. Ông mua gần 100 kg sắt phi 6, rồi cùng 1 người thợ uốn nắn, tạo khuôn hình con rồng dài 30 mét. Việc uốn cây diễn ra suốt một thời gian dài, nhưng trước khi bắt đầu, ông bón phân cho cây thật tốt để cây phát triển, đẻ ra nhiều nhánh. Ông Hải cho biết, đến thời điểm này linh vật rồng đã hoàn thiện, một con rồng khổng lồ với chiều dài khoảng 20 m, nằm uốn lượn trên bờ tường dậu. Đầu rồng có 4 râu (2 râu dài, 2 râu ngắn) và bờm (bờm tỏa ra từ sau gáy hướng về sau lưng). Mắt rồng hướng về viên ngọc, miệng há trong tư thế đang lao nhanh về phía trước để ngậm lấy viên ngọc… Hoàn thiện công trình để đời theo đúng tiến độ để đón chào xuân Giáp Thìn (năm con rồng), ông Hải hy vọng, linh vật con rồng sẽ đem lại nhiều điều may mắn cho gia đình và người thân. Cầu chúc cho mọi người một năm mới an khang-thịnh vượng và hạnh phúc. >>> Xem thêm video: Những cây có hình thù kỳ dị: Cây như quái vật, cây như ác quỷ.