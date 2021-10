Điểm tin nóng 5/10: Hành hung mẹ ruột, còn chém người

Hành hung mẹ ruột, chém luôn cả người thi hành công vụ: Khi thấy Văn Quốc Thạnh (SN 1993, trú thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) cầm cây đánh mẹ rồi bỏ chạy vào nhà trong hẻm, ông Nguyễn Văn Hảo làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đuổi theo thì bị Thạch dùng dao chém trọng thương. Ngày 5/10, Công an Thị xã La Gi cho biết, vừa bắt tạm giam Thạch để điều tra. Cướp điện thoại của người say rồi lừa bạn nạn nhân hàng chục triệu đồng: Anh B. dừng xe lại bên đường ngồi ngủ do mệt và say rượu. Thấy vậy, Đặng Hữu Lượng (SN 1983, trú huyện Ứng Hòa, Hà Nội) đã cướp điện thoại của anh B. rồi tẩu thoát. Sau đó, Lượng dùng điện thoại này vay người quen của anh B. 20 triệu đồng rồi tiêu sài hết. Ngày 5/10, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đang tạm giữ Lượng để điều tra. Dùng rựa chém cụ bà để tẩu thoát khi bị bắt quả tang: Phùng Văn Hương (29 tuổi; ngụ huyện Phù Cát, Bình Định) trong lúc lấy trộm đồ thì bị cụ bà chủ nhà là Nguyễn Thị Kế (73 tuổi, trú cùng địa phương) phát hiện, Hương dùng rựa chém vào cổ cụ bà rồi bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt. Ngày 5/10, Công an huyện Phù Cát cho biết, đang tạm giữ Hương để điều tra. Tạm giữ hình sự đối tượng chiếm đoạt 12 Apple Ipad: Khi được nhờ nhận hộ thùng hàng gồm 48 chiếc máy tính bảng hiệu Apple Ipad, Phùng Thế Minh (27 tuổi, ở Ninh Bình) đã "tiện tay" lấy 12 chiếc để đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Ngày 5/10, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đang tạm giữ Minh để điều tra. Tiếp tục đình chỉ công tác Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ: Ngày 5/10, UBND TP Cần Thơ cho biết, vừa quyết định tiếp tục đình chỉ công tác 90 ngày đối với ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế. Ông Chu bị đình chỉ công tác để điều tra liên quan đến sai phạm trong việc đấu thầu. Bắt người đàn ông cho vay với lãi suất bằng 108% năm: Ngày 5/10, Công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) cho biết đã bắt giữ Đặng Văn Điệp (SN 1986, ở huyện Hữu Lũng) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Điệp khai nhận đã cho khoảng trên 60 người vay với số tiền trên 1,7 tỷ đồng, số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi là trên 139 triệu đồng. Xử phạt nam thanh niên xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội: Ngày 5/10, Công an huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với Trần Văn Hòa (trú xã Quảng Long) vì đã có hành vi đăng tải bài viết xúc phạm lực lượng công an trên mạng xã hội facebook. Chuyển vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Phương Hằng tới Công an Bình Dương: Ngày 5/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa chuyển toàn hộ sơ, đơn báo tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam) của ông Huỳnh Minh Hưng (SN 1971, ở TP HCM, tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) cho Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền. >>>>> Xem thêm video: Đối tượng nghi ngáo đá chém người trọng thương giữa phố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

