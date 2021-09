Điểm tin sáng 30/9: Phát hiện thi thể học sinh lớp 9 trôi sông

Phát hiện thi thể học sinh lớp 9 trôi sông: Tối 29/9, UBND xã Thanh Ngọc (Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể em Phạm Bá Th. (SN 2006, học sinh lớp 9, trường THCS Thanh Ngọc) trôi trên sông. Được biết, gia đình của Th. làm nghề nông, hoàn cảnh bình thường. Vị trí phát hiện thi thể Th. cách nhà khoảng 1km. Cháu ruột đột nhập vào nhà dì lấy tiền, vàng: Nguyễn Hữu Phú (SN 1996, trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đột nhập vào nhà dì là Ngô Thị Hường (trú cùng địa phương) lấy đi tiền, hàng loạt chiếc nhẫn, dây chuyền và lắc vàng tổng giá trị tài sản hơn 80 triệu đồng. Sau đó, Phú bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ. Vờ hỏi mua điện thoại rồi cầm bỏ chạy: Nguyễn Xuân Thắng (SN 1999, trú thị xã Sơn Tây, Hà Nội) do thiếu tiền tiêu xài đã đến các cửa hàng điện thoại di động để giả vờ hỏi mua điện thoại di động. Khi chủ cửa hàng không để ý mất cảnh giác, Thắng sẽ lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Hiện, Thắng bị Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ. Người đàn ông sống một mình treo cổ trên cây: Ngày 30/9, UBND xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông treo cổ tử vong. Theo đó, ngày 29/9, người dân vừa phát hiện ông Hồ Tấn L. (47 tuổi, trú tại địa phương) tử vong trong tư thế treo cổ trên cây. Được biết, ông L. đã ly dị vợ sinh sống một mình và thời gian qua ông L không có xảy ra mâu thuẫn với người dân nào ở địa phương. Triệt phá "sòng bạc online" với giao dịch gần 900 triệu đồng: Ngày 30/9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức Game online. Từ ngày 1/8 đến 18/9, số tiền thu được tử hình thức cờ bạc Game online với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Tạm giữ người chở 2,2 kg vàng sang Campuchia: Sáng 30/9, lực lượng biên phòng tại Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu (An Giang) cho biết, ngày hôm qua 29/9, đơn vị phát hiện Nguyễn Văn Nghiệp (39 tuổi, ngụ xã Vĩnh Xương) chạy xe máy về hướng Campuchia, trên xe chở khoảng 2,2 kg vàng trị giá khoảng 2,7 tỷ đồng nghi vàng lậu. Nhà nhân viên bảo vệ rừng cất giấu 155 khúc gỗ rừng không phép: Liên quan đến các vụ phá rừng ở huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên), ngày 30/9, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa cho biết đơn vị mở rộng điều tra, phát hiện trong nhà của ông Nguyễn Canh Tuất nhân viên trạm bảo vệ rừng cất giấu 155 khúc gỗ rừng không có giấy phép. Bác toàn bộ kháng cáo vụ Ethanol Phú Thọ: Sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án vụ vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Chiều 29/9, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo của sáu bị cáo có đơn kháng cáo giữ nguyên mức án. >>>> Xem thêm video: Đà Nẵng: Phát hiện thi thể chết khô trong rừng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

