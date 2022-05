Diễm My, cô gái xinh đẹp vào Tịnh thất Bồng Lai rồi biến mất bí ẩn

Theo gia đình Võ Thị Diễm My (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) kể lại, một lần đến TP Vũng Tàu vào tháng 4 (âm lịch) năm 2019, Diễm My có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân (người sống trong Tịnh thất Bồng Lai, ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ngày 15/4/2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ Diễm My từ TP HCM xuống Tịnh thất Bồng Lai ở Long An ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong tịnh thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung "Về chùa nghe giảng đạo, vào thứ 2,4,6 mỗi tuần". Kể từ ngày đến Tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đã có nhiều thay đổi. Vào đêm trước khi chuẩn bị lên máy bay đi du học, Diễm My đã rời khỏi nhà. Ngay trong đêm, gia đình đã gọi điện cho Diễm My để khuyên ngăn nhưng cô gái cương quyết không ra nước ngoài để du học mà muốn đi “tu” tại Tịnh thất Bồng Lai. Nghĩ rằng con gái bị bệnh, gia đình đã đến Tịnh thất Bồng Lai đưa con gái về để chạy chữa. Tuy nhiên, đến ngày 7/9/2019, Diễm My tiếp tục bỏ nhà đi, ban đầu My còn liên lạc với gia đình năn nỉ xin được ở lại tịnh thất để “tu”, rồi dần dần… cắt đứt liên lạc. Quá lo lắng về tình trạng của Diễm My, cuối tháng 10/2019, gia đình Diễm My cùng nhiều người đã đến Tịnh thất Bồng Lai để mang Diễm My về. Nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai đã quay video và nói gia đình Diễm My đưa côn đồ đến để gây chuyện khiến dư luận "dậy sóng" kể từ thời gian đó. Để gặp con gái, bố mẹ của Diễm My đã nhờ cơ quan chức năng tỉnh Long An vào cuộc để được đối chất với bà Cao Thị Cúc, ông Lê Tùng Vân. Sau lần đó, gia đình đã đưa Diễm My về nhà để chăm sóc. Tuy nhiên, đến ngày 11/6/2020, Diễm My tiếp tục bỏ trốn khỏi nhà để đến Tịnh thất Bồng Lai. Tại đây, Diễm My có những biểu hiện bất thường như quay clip tung lên mạng chửi cha mẹ, vu khống loạn xạ… Tháng 10/2019, gia đình đến Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My nhưng không thành. Từ đó đến nay, Diễm My cắt đứt liên lạc với gia đình, không rõ tung tích. Theo cơ quan điều tra, trước đó, Công an tỉnh Long An đã nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Ngoài ra, thời gian qua, gia đình cũng có tố cáo về việc những người ở "Tịnh thất Bồng Lai" đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến Diễm My. Ngày 16/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã thông báo chính thức` về việc truy tìm Võ Thị Diễm My. Ngày 20/5, nguồn tin của Dân trí cho biết, kể từ khi phát đi thông tin truy tìm Võ Thị Diễm My, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An vẫn chưa nhận được thông tin chính xác liên quan cô gái này. Hiện, Công an tỉnh Long An đã phối hợp nhiều tỉnh thành, tìm kiếm Diễm My nhằm phục vụ công tác điều tra về những nội dung tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nguồn tin còn cho hay, trường hợp không tìm thấy Diễm My cũng không ảnh hưởng nhiều đến quá trình điều tra những sai phạm, những tố cáo về nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. Nhận định ban đầu, Diễm My có thể là nhân chứng, bị hại hoặc người liên quan, cơ quan điều tra tìm kiếm để củng cố thêm hồ sơ chứng cứ trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai. Diễn biến vụ án Tịnh thất Bồng Lai, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Ngày 4/1, nhận tin báo về việc nhóm người nhận tiền từ thiện, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra bắt quả tang và tổ chức khám xét tại nhà bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai). Đồng thời làm việc một số người để làm rõ hành vi sai phạm. Ngày 5/1, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với 4 người ở Tịnh thất Bồng Lai, gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tháng 2/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa có quyết định chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố bị can đối với bà Cao Thị Cúc để điều tra cùng tội danh với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai. >>> Xem thêm video: Công an truy tìm Võ Thị Diễm My trong vụ “Tịnh thất Bồng Lai”. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

