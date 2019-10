Điểm mặt quan Việt bị Đinh Ngọc Hệ lôi kéo sa ngã, bóc lịch

Nguyên Đại tá Phùng Danh Thắm hầu tòa do cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ vụ án, sau khi Tổng công ty Thái Sơn được Bộ Quốc phòng phê duyệt mô hình hoạt động công ty mẹ - con, trên cơ sở đề nghị của Đinh Ngọc Hệ và các cơ quan chức năng, cựu Đại tá Phùng Danh Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ) đã ký quyết định góp vốn thành lập công ty CP phát triển đầu tư Thái Sơn (công ty CP Thái Sơn).

Ông Thắm ký văn bản đề nghị cho công ty này mua xe bằng vốn tự có. Mặc dù từ năm 2009 đến 2016, công ty CP Thái Sơn và cá nhân Đinh Ngọc Hệ không đóng góp gì cho Tổng công ty Thái Sơn, nhưng ông Thắm vẫn đồng ý đề nghị bổ nhiệm Đinh Ngọc Hệ giữ chức Phó TGĐ Tổng công ty.

Ông Thắm đã để Út "trọc" sử dụng 29/38 xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A thế chấp cho các ngân hàng để vay và bảo lãnh vay tiền; cho thuê 5 xe ô tô biển quân sự, biển xanh; giao xe biển quân sự, biển xanh 80A cho cá nhân, tổ chức sử dụng, vi phạm quy định của Chính phủ, của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Với việc thiếu biện pháp kiểm tra giám sát, quản lý quân nhân, ông Thắm đã để Đinh Ngọc Hệ cấu kết với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội. Sai phạm của Út "trọc" là hậu quả do hành vi thiếu trách nhiệm của Phùng Danh Thắm gây ra.

3. Cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân

Cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp bị truy tố đồng phạm với Đinh Ngọc Hệ về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan công tố cáo buộc, để hợp thức số xăng kém chất lượng tại Bình Dương, Út “trọc” liên lạc với cựu Đại tá Bùi Văn Tiệp để nhờ giúp đỡ. Sau khi nhận chỉ đạo của Út “trọc”, Trần Văn Lâm (cựu Tổng giám đốc công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng), lập hợp đồng gửi xăng rồi mang đến cho cựu Sư đoàn trưởng 367. VKS quy kết ông Tiệp đã ký hợp đồng gửi xăng giả kèm giấy mạo nhận nhân lực và số xăng trên là của Sư đoàn gửi, không phải xăng kinh doanh nhằm trốn tránh xử phạt.

Căn cứ giấy tờ do Lâm, Sơn cung cấp và bút phê của ông Lê Thanh Cung, Đoàn kiểm tra liên ngành đã “bỏ qua” việc xử phạt. Theo cáo trạng, cựu đại tá Bùi Văn Tiệp có mối quan hệ với Út “trọc” từ trước. Do đó, khi được Hệ nhờ, ông Tiệp đã ký và đóng dấu Sư đoàn vào hợp đồng gửi xăng giả, mạo nhận hơn 20.000 lít xăng kém chất lượng là của đơn vị này. Hành vi của nhóm bị cáo “phù phép” xăng không đạt chuẩn gây thất thoát gần 1,5 tỷ đồng ngân sách.

4. Cựu Đại tá Bùi Văn Nga, Trần Trọng Tuấn nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Hải Thành - Quân chủng Hải quân

Thực hiện Kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, ngày 22/11/2018, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “vi phạm các quy định về quản lý đất đai” theo Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015; quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Bùi Văn Nga; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Trọng Tuấn; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng.