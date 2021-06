Dịch COVID-19: Bến xe, ga tàu ở Hà Nội vắng như “chùa Bà Đanh”

Theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống trong sáng 3/6, tại Bến xe Mỹ Đình rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người, nhiều nhà xe đã đóng cửa không bán vé. Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 tại một số tỉnh, thành đã khiến nhiều người lo ngại đi lại và các chuyến bay giảm tần suất. Khu vực ghế ngồi chờ lượng khách cũng rất thưa thớt. Những hàng ghế ttrong phòng chờ không một bóng người. Một nhà xe cho biết, biết rằng thời điểm này không có khách nhưng vẫn phải cố chạy xe để giữ chỗ trong bến. Tương tự, tại ga Hà Nội cũng rất vắng khách, chỉ lác đác vài người đến đặt vé về quê, thậm chí có lúc không một bóng người nào. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực vận tải hành khách, đặc biệt là ngành Đường sắt. Khu vực ghế chờ không một bóng khách ngồi. Cũng theo ghi nhận vào buổi sáng nay sảnh chính của ga Hà Nội hầu như không có khách. Do không có khách cho nên khu vực khách ra tàu để đi cũng đóng cửa. Do tình hình dịch bệnh nhân viên bán vé được nhà ga cho nghỉ tạm thời. Theo nhân viên bán vé ở ga Hà Nội cho biết, khoảng thời gian này do tình hình dịch bệnh mức lương chi trả bị giảm không đủ sống. >>> Xem thêm video: Bến xe Cần Thơ vắng vẻ trong mùa dịch COVID-19. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.

Theo ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống trong sáng 3/6, tại Bến xe Mỹ Đình rất vắng vẻ, chỉ lác đác vài người, nhiều nhà xe đã đóng cửa không bán vé. Đợt dịch bùng phát lần thứ 4 tại một số tỉnh, thành đã khiến nhiều người lo ngại đi lại và các chuyến bay giảm tần suất. Khu vực ghế ngồi chờ lượng khách cũng rất thưa thớt. Những hàng ghế ttrong phòng chờ không một bóng người. Một nhà xe cho biết, biết rằng thời điểm này không có khách nhưng vẫn phải cố chạy xe để giữ chỗ trong bến. Tương tự, tại ga Hà Nội cũng rất vắng khách, chỉ lác đác vài người đến đặt vé về quê, thậm chí có lúc không một bóng người nào. Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực vận tải hành khách, đặc biệt là ngành Đường sắt. Khu vực ghế chờ không một bóng khách ngồi. Cũng theo ghi nhận vào buổi sáng nay sảnh chính của ga Hà Nội hầu như không có khách. Do không có khách cho nên khu vực khách ra tàu để đi cũng đóng cửa. Do tình hình dịch bệnh nhân viên bán vé được nhà ga cho nghỉ tạm thời. Theo nhân viên bán vé ở ga Hà Nội cho biết, khoảng thời gian này do tình hình dịch bệnh mức lương chi trả bị giảm không đủ sống. >>> Xem thêm video: Bến xe Cần Thơ vắng vẻ trong mùa dịch COVID-19. Nguồn: Pháp Luật TP HCM.