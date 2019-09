Hà Nội vắng lặng, yên bình trong ngày Quốc khánh 2/9

Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày Quốc khánh 2/9, tại nhiều tuyến đường như Phạm Hùng, Xuân Thủy, Trương Định, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Cơ Thạch... mật độ phương tiện giao thông di chuyển qua đây rất ít, thỉnh thoảng lác đác một vài chiếc xe máy, ô tô và xe buýt đi lại. Tại đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, mọi ngày lưu lượng phượng tiện cũng như sinh viên đứng chờ điểm xe buýt rất đông nhưng hôm nay cũng chỉ lác đác vài người. Còn tại tuyến đường Phạm Hùng theo ghi nhận vào ngày 30/31 tháng 8 lưu lượng xe tại nơi đây cũng rất đông những giờ cao điểm trở lên ùn tắc cục bộ thì đến sáng nay 2/9 lượng phương tiện qua đây trở lên thưa thớt. Tại đường Lê Đức Thọ cũng vắn vẻ, con phố trở lên êm đềm. Đường Trần Đại Nghĩa được biết đến có 2 trường Đại học với lượng sinh viên khá lớn là trường Kinh Tế Quốc Dân, Bách Khoa với lượng sinh viên qua lại nơi đây ngày thường rất đông. Tuy nhiên, hôm nay là ngày nghỉ lễ nên cũng ít thấy người, phương tiện đi qua nơi đây. Đường Nguyễn An Ninh. Những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới tại đường Nguyễn An Ninh chào mừng ngày Quốc khánh 2/9. Năm nay, Lễ Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ 2, nên thứ 7 và chủ nhật tuần trước cũng được nghỉ theo đó người lao động được nghỉ 3 ngày. Từ thứ ba tức ngày mai 3/9, người lao động sẽ quay trở lại với công việc của mình. Xem thêm video: Người Hà Nội “sống chậm” dịp lễ 2/9. Nguồn: VTC1.

