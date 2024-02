Đấu thầu VSMT huyện Ngọc Hiển - Cà Mau: Nhiều tiêu chí “cản bước” nhà thầu?

Nhiều tiêu chí làm khó nhà thầu?

Gói thầu số 3: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, thuộc Dự án Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung đến năm 2025, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển; được UBND huyện Ngọc Hiển phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại QĐ số 191/QĐ-UBND ngày 1/2/2024 với tổng mức dự toán 16,824 tỷ đồng; giao Phòng TN&MT chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu; Công ty TNHH Saving 105 tổ chức mời thầu.

Ảnh minh họa, nguồn IT



Gói thầu có giá 16,585 tỷ đồng, công bố ngày 17/2/2024; ngày 6/3/2024 mới đóng thầu. Tuy nhiên, ngay khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), tại gói thầu, ghi nhận một số phản ánh về các tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật không phù hợp…

Ngày 20/2/2024, phản ánh đến chủ đầu tư, Bên mời thầu, một nhà thầu cho rằng, HSMT có nhiều nội dung chưa phù hợp, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Cụ thể:

Về lịch sử, không hoàn thành hợp đồng, nhà thầu đề nghị để đảm bảo lựa chọn được nhà thầu thực sự uy tín, cần áp dụng thời gian xem xét đánh giá tiêu chí này là 5 năm (từ 2018).

Về doanh thu bình quân hàng năm, nhà thầu yêu cầu làm rõ do giá gói thầu là giá tính cho thời gian cung cấp dịch vụ đến 2 năm, vì thế, chỉ cần sử dụng hệ số k=1,5 là phù hợp và giá trị danh thu tối thiểu là 11.310.000.000 VND.

Đối với hợp đồng tương tự, nhà thầu đề nghị: Về quy mô hợp đồng tương tự, áp dụng giá trị tối thiểu - tương đương 40% giá của gói thầu và xác định yêu cầu chi tiết quy mô tương tự trên cơ sở các hạng mục chính (Ví dụ, hạng mục 1 thu gom; hạng mục 2 vận chuyển; hạng mục 3 xử lý chôn lấp rác thải sinh hoạt).

Về tính chất tương tự, chỉ cần yêu cầu thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Riêng hạng mục công việc, có tính chất xử lý chôn lấp, không phải là công việc phức tạp đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và có tỷ trọng giá trị nhỏ trong giá gói thầu, chỉ cần yêu cầu nhà thầu có kinh nghiệm thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp IV) là có thể đáp ứng.

HSMT quy định 5 vị trí nhân sự chủ chốt: Cán bộ quản lý chung; cán bộ kỹ thuật quản lý thu gom vận chuyển; cán bộ kỹ thuật quản lý vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải; cán bộ quản lý, thanh quyết toán, thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; cán bộ phụ trách an toàn, vệ sinh lao động.

Các vị trí này, đều phải có trình độ đại học trở lên; có chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường; có chứng nhận vận hành và bảo dưỡng hệ thống quản lý chất thải rắn; có chứng nhận tập huấn phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; đã từng tham gia thực hiện tối thiểu 2 hợp đồng có tính chất tương tự gói thầu đang xét (thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt); từng nhân sự phải có bản cam kết sẵn sàng có mặt để phỏng vấn nhân sự trong quá trình làm rõ hồ sơ dự thầu, hoặc thương thảo hợp đồng nhằm chứng minh khả năng huy động nhân sự của đơn vị dự thầu. Riêng vị trí cán bộ quản lý chung, HSMT yêu cầu có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình.

Nhà thầu cho rằng, các hạng mục công việc mời thầu, đều không có yếu tố đặc thù, phức tạp, chỉ cần nhà thầu có kinh nghiệm, quy trình, hệ thống quản lý chất lượng tốt là có thể đáp ứng. Do đó, việc HSMT yêu cầu các vị trí nhân sự chủ chốt, cùng lúc phải đáp ứng nhiều loại chứng chỉ/chứng nhận, trong đó có những chứng chỉ không liên quan đến vị trí mà nhân sự đảm nhận (chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh môi trường đối với cán bộ thanh quyết toán), hoặc chứng chỉ không được pháp luật chuyên ngành quy định (chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình đối với cán bộ quản lý) là hành vi hạn chế cạnh tranh.

Theo nhà thầu:

“Gói thầu được đấu thầu qua mạng, mọi công tác lựa chọn nhà thầu, đều được thực hiện trên môi trường mạng; song HSMT lại yêu cầu các nhân sự phải cam kết trình diện trước chủ đầu tư/Bên mời thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (nếu được yêu cầu) - là vi phạm nguyên tắc lựa chọn nhà thầu qua mạng, ảnh hưởng đến tính minh bạch, cạnh tranh tại cuộc thầu”.

Cũng theo nhà thầu, việc HSMT yêu cầu 34 công nhân (30 công nhân kỹ thuật và 4 công nhân điều khiển xe máy, thiết bị) phải kê khai bằng cấp, cam kết, hợp đồng lao động… là làm hạn chế sự cạnh tranh.

Ngoài ra, HSMT yêu cầu về thiết bị cao hơn rất nhiều so định mức chuyên ngành, cũng như yêu cầu thực tế. Chẳng hạn, HSMT yêu cầu máy ủi công suất ≥ 110 CV (số lượng 2 xe), máy đào dung tích gàu ≥ 0,8 m3 (số lượng 2 xe). Trong khi đó, theo QĐ số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 về việc công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị, đối với công tác vận hành bãi chôn lấp và xử lý chất thải sinh hoạt công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày, yêu cầu máy ủi là 0,0025 ca/tấn; máy đào là 0,001 ca/tấn. Theo tính toán, thực tế, chỉ cần huy động 1 xe ủi là có thể vận hành ổn định (máy đào không cần huy động liên tục mà để cho nhà thầu chủ động điều động theo nhu cầu phát sinh).

Cá biệt, tại tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, HSMT yêu cầu nhà thầu phải khảo sát hiện trường (có hình ảnh và ghi chú hình ảnh từng tuyến đường thu gom, vận chuyển và khu xử lý). Yêu cầu này, được nhà thầu cho rằng, mang nặng tính hình thức, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu ở địa phương khác…

Một nhà thầu khác cũng yêu cầu làm rõ tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT với nội dung “Yêu cầu hàng loạt vị trí, bằng cấp chứng nhận không có trong quy định, gây khó khăn, hạn chế nhà thầu có năng lực tham gia; yêu cầu về số lượng, tải trọng và công suất máy cao hơn quy định.

Một phần văn bản phúc đáp của Công ty TNHH Saving 105 trả lời các nhà thầu. Nguồn MSC

Về yêu cầu kỹ thuật, nhà thầu này cho rằng, HSMT đang gây khó, hạn chế nhà thầu tham gia và trái quy định hiện hành...

Bên mời thầu bảo lưu yêu cầu về E-HSDT

Ngày 28/2, Công ty TNHH Saving 105 đã có Công văn số 02 trả lời làm rõ E-HSDT gửi các nhà thầu. Theo đó:

“Về nội dung tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm, Bên mời thầu cho rằng, trên cơ sở những quy định hiện hành, bên mời thầu giữ nguyên yêu cầu về tiêu chuẩn đánh giá năng lực, kinh nghiệm cho gói thầu nêu trên.

Về nhân sự chủ chốt, trên cơ sở yêu cầu đặc thù của gói thầu và theo các quy định hiện hành, Bên mời thầu giữ nguyên các yêu cầu về nhân sự chủ chốt cho gói thầu nêu trên. Về nội dung tiêu chuẩn đánh giá về thiết bị chủ yếu, Bên mời thầu cho rằng, do đặc thù của gói thầu và theo các quy định hiện hành, bên mời thầu giữ nguyên các yêu cầu về thiết bị xe ép rác và máy ủi; điều chỉnh hạ chỉ tiêu dung tích của máy đào từ ≥ 0,8m3 xuống còn ≥0,4m3 cho gói thầu trên ...

Đối với nội dung, Bên mời thầu yêu cầu có 30 nhân công thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (bình quân mỗi xã, thị trấn và bãi đỗ thải bố trí khoảng 4 người) và 4 nhân công điều khiển các phương tiện, thiết bị thực hiện đầy đủ các công việc theo yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan trên địa bàn huyện. Ngoài ra, các công nhân này là người trực tiếp thực hiện thiết bị nâng hạ, ép rác, tiếp xúc với các hóa chất độc hại từ rác, do vậy, cần phải được đào tạo am hiểu các kiến thức cơ bản về phân loại rác thải, xử lý rác, an toàn lao động, vệ sinh lao động, yêu cầu các chứng nhận cơ bản này để đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường là thật sự cần thiết.

Về nội dung, tại Điểm VI.1.2, Mục III, Chương 3 của HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh có văn bản chấp thuận được phép đổ thải của đơn vị quản lý bãi đổ thải chất thải tập trung, cho phép nhà thầu, khi trúng thầu được đổ thải tại bãi đổ thải tập trung trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Qua rà soát, xem xét nội dung này, Bên mời thầu điều chỉnh loại bỏ yêu cầu này, theo kiến nghị của nhà thầu.

Về nội dung giá gói thầu: Giá gói thầu là hoàn toàn đúng theo quy định theo QĐ số 191/QĐ- UBND ngày 1/2/2024 của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển - Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung đến năm 2025, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển.

Các tiêu chỉ trên nhằm đảm bảo gói thầu vệ sinh thực hiện đạt chất lượng cao với thiết bị, nhân sự chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và phù hợp với yêu cầu của địa phương”...

Nhà thầu nào có thể sẽ tham gia?

Gói thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), phải tới ngày 6/3 mới đóng thầu, các nhà thầu quan tâm vẫn đang cân nhắc việc nộp hồ sơ.

Theo một chuyên gia đấu thầu dự đoán, gói thầu có thể sẽ có một số nhà thầu tham gia và có tiềm năng đáp ứng tốt tiêu chí của Bên mời thầu đưa ra. Trong đó, có Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long, nhà thầu này có chỉ số cạnh tranh về giá đạt 9.3, chỉ số uy tin với bên mời thầu đạt 8.0.

Bên cạnh đó cũng còn một số nhà thầu khác, như:

DN tư nhân Quang Vinh Bình Tân (chỉ số cạnh tranh về giá đạt 4.0, chỉ số uy tín với bên mời thầu đạt 1.4); Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Minh Thông (chỉ số cạnh tranh về giá đạt 4.0, chỉ số uy tín với bên mời thầu đạt 1.4); DN tư nhân Minh Hoàng Vĩnh Long (chỉ số cạnh tranh về giá đạt 5.0, chỉ số uy tín với bên mời thầu đạt 3.5); HTX Dịch vụ công cộng Ngọc Chinh (chỉ số cạnh tranh về giá đạt 4.0, chỉ số uy tín với bên mời thầu đạt 1.4)... có thể cũng quan tâm tới gói thầu này.