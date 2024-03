Danh tính nam thanh niên định nhảy cầu Bính tự tử

Trước đó, vào 22h ngày 25/3, trực ban Đội Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo một nam thanh niên có ý định tự tử tại khu vực cầu Bính (thuộc xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên).



Ngay khi nhận tin, lãnh đạo Công an huyện đã trực tiếp chỉ đạo Đội Cảnh sát PCCC & CNCH- Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV04, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH- CATP và Công an xã Hoa Động nhanh chóng có mặt.

Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Khi tổ công tác đến hiện trường thì phát hiện nam thanh niên đã leo ra ngoài lan can, tinh thần không ổn định, có thể rơi xuống sông bất cứ lúc nào. Trước tình huống này, Thượng úy Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC & CNCH, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện đã nhanh chóng tiếp cận xem xét, động viên nam thanh niên để trấn an tinh thần.

Cùng lúc, tổ công tác phối hợp với chủ thuyền đang hoạt động phía dưới cầu chở người, mang mặc áo phao, dây cứu người thường trực bên dưới gầm cầu sẵn sàng cứu vớt trong trường hợp nam thanh niên nhảy xuống. Phía bên trên cầu, lực lượng cứu hộ triển khai dây cứu người, cố định an toàn vào thành cầu, sẵn sàng tiếp cận nạn nhân.

Sau một thời gian thuyết phục, động viên tinh thần đến 23h15 cùng ngày, tổ công đã giải cứu thành công nam thanh niên, đưa vào khu vực an toàn. Danh tính người này được xác định là Lê Hồng Q. (SN 2001, ĐKTT ở phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hiện đang tạm trú ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Tại cơ quan Công an, Q cho biết, do gặp chuyện buồn gia đình nên định tự tử. Người thân Q. sau đó đã đến đón Q về, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu nam thành công thanh niên có ý định tự tử.

