“Đánh sập” đường dây ghi lô, đề công nghệ cao giao dịch 2 tỷ/ngày

Ngày 13/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Cục nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương phá thành công vụ án, bắt giữ 21 đối tượng sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề.

Đường dây này do Trịnh Công Chính (SN 1980) trú khối Trường Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Nghệ An cầm đầu.



Không có nghề nghiệp ổn định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Trịnh Công Chính đã nhận bán số lô, số đề cho nhiều người trên địa bàn TP Vinh, huyện Nghi Lộc, huyện Đô Lương (Nghệ An) thông qua việc mở tài khoản qua đường link trang web “One789…”.

Ngoài việc tự đánh lô đề trên trang web, nhận lô đề của người khác qua Telegram để nhập vào trang web, Chính còn cung cấp đường link và 4 tài khoản cho 4 “bảng dưới” gồm Nguyễn Đức Đài (SN 1980) và Hồ Thị Yến (SN 1988) cùng trú tại phường Hưng Phúc, TP Vinh; Trần Thị Ngân (SN 1979), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh và Lê Thị Kim Trà (SN 1982) trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh.

Các đối tượng này nhận lô đề của các “nhánh dưới” qua ứng dụng Telegram rồi chuyển cho Chính qua tài khoản tại trang web “One789…”. Kết quả thắng thua hàng ngày sẽ được tự động tính toán và hiển thị trên trang web.

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10/5, Công an Nghệ An huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, đồng loạt tiến hành bắt giữ 21 đối tượng cùng trú tại tỉnh Nghệ An sử dụng công nghệ cao để đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề.

Ngoài 5 đối tượng nói trên, cơ quan Công an bắt giữ thêm 16 đối tượng khác, gồm 12 nữ và 5 nam trú tại TP Vinh và huyện Nghi Lộc.

Quá trình bắt, khám xét, Công an thu giữ 25 điện thoại di động, 10 thẻ ATM là công cụ, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc . Bước đầu xác định, riêng trong ngày 10/5, 21 đối tượng trên đã thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an Nghệ An củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

