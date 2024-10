Đang xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy rừng An Phụ

Ngày 7/10, thông tin về vụ cháy rừng tại khu vực thuộc dãy núi An Phụ (phường An Sinh, thị xã Kinh Môn), Công an tỉnh Hải Dương cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết hanh khô trong những ngày gần đây, các thảm thực bì khô nỏ cùng với gỗ, lá cây do bị gẫy đổ trong cơn bão số 3 vừa qua, khoảng 17h 30 ngày 5/10/2024, tại khu vực Chùa Gạo, thuộc dãy núi An Phụ xảy ra cháy, đám cháy phát triển lên khu vực tượng Trần Hưng Đạo, uy hiếp đến an toàn khu vực Đền Cao.

Hiện trường vụ cháy rừng.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 2 xe chữa cháy, phương tiện chữa cháy cùng với Công an thị xã Kinh Môn khẩn trương cơ động đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy.

Trước tình huống đám cháy đang có xu hướng lan rộng, phát triển lên vị trí khu vực Đền cao An Phụ, đe doạ trực tiếp đến an toàn của khu vực Đền Cao , ngay lập tức, một xe chữa cháy đã được điều lên bãi xe số 3 trước khu vực cửa Đền triển khai phun nước ngăn chặn cháy lan.

Sau một đêm, đến 4h20 phút ngày 6/10/2024, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thị xã Kinh Môn cùng với sự tham gia của khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng chữa cháy của các Công ty trên địa bàn và nhân dân trên địa bàn thị xã đã cơ bản khống chế, kiểm soát và dập tắt được đám cháy, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho khu vực Đền Cao và các khu vực phụ cận.

Các lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy được bảo đảm an toàn, hiện lực lượng công an cùng với các lực lượng và nhân dân đang tiếp tục dập tàn lửa không để bùng cháy trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng Công an và các cơ quan chức năng của thị xã Kinh Môn xác định nguyên nhân, thống kê thiệt hại.