Đắng lòng ô tô chìm trong biển nước Hà Nội

Chiều 29/5, mưa lớn xảy ra tại Hà Nội khiến nhiều con đường, tuyến phố chìm nghỉm trong biển nước. Các phương tiện lưu thông một cách khó khăn qua các đoạn ngập sâu. Thậm chí, nhiều ô tô băng qua đoạn ngập do chưa có kinh nghiệm hoặc không lường trước được mức độ ngập bị chết máy, trôi dạt tự do hoặc may mắn hơn được cứu hộ. Nhiều xe ô tô bị ngập hơn nửa chiều cao xe và chết máy tại chỗ. Nhiều tài xế buộc lòng bỏ lại phương tiện để thoát thân trong cơn mưa lớn. Xe bi thủy kích và có thể bị trôi tự do. Những chiếc xe ô tô phải "tập bơi" bất đắc dĩ. Nhiều người tìm cách đưa xe ô tô lên vị trí cao hơn để tránh ngập. Không chỉ bị chôn bánh do nước mưa mà còn do cây cối đổ gãy. Một chủ xe "mở lòng" đón nhận sự ngập nước. Ảnh Dân Trí. Đại diện đơn vị cứu hộ giao thông ABC (Hà Nội) lưu ý tài xế ô tô trong trường hợp thấy đường ngập nước, an toàn nhất, tài xế không nên di chuyển qua mà hãy chọn lộ trình khác an toàn hơn nếu có thể. Một tài xế có kinh nghiệm lâu năm cho biết nếu muốn di chuyển qua đoạn đường ngập nước cần phải đánh giá tình hình một cách cẩn thận. Đối với các dòng xe gầm cao, việc đi qua đường ngập nước sẽ dễ dàng hơn xe gầm thấp. Tuy nhiên để an toàn, nếu chỗ ngập sâu nhất chỉ tới nửa bánh xe thì tài xế mới nghĩ tới việc đi qua. Nhưng thực tế, cơn mưa lớn tại Hà Nội cũng đã "nhấn ngụp" cả xe gầm cao.

