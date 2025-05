Sự kỳ diệu của thiên hà cổ xưa nhất từng được phát hiện

1. GN-z11 được cho là thiên hà lâu đời nhất từng được phát hiện. GN-z11 là tên gọi của thiên hà được phát hiện vào năm 2016, có tuổi đời ước tính khoảng 13,4 tỷ năm — chỉ cách thời điểm xảy ra Vụ nổ Big Bang khoảng 400 triệu năm. Ảnh: Pinterest. 2. Thiên hà này nằm cách Trái Đất khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Do sự giãn nở của vũ trụ, ánh sáng từ GN-z11 mất 13,4 tỷ năm để đến được Trái Đất, nhưng khoảng cách thực tế hiện tại là khoảng 32 tỷ năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 3. Kích thước của GN-z11 nhỏ hơn Dải Ngân Hà rất nhiều. Thiên hà GN-z11 chỉ dài khoảng 25.000 năm ánh sáng, trong khi Dải Ngân Hà có đường kính lên đến 100.000 năm ánh sáng. Ảnh: Pinterest. 4. GN-z11 có tốc độ hình thành sao nhanh bất ngờ. Thiên hà này sản sinh sao với tốc độ cao gấp 20 lần so với Dải Ngân Hà, cho thấy vũ trụ thời sơ khai có thể sôi động hơn ta từng nghĩ. Ảnh: Pinterest. 5. Ánh sáng từ GN-z11 bị đỏ hóa cực mạnh. Vì ánh sáng từ thiên hà này đã di chuyển qua vũ trụ đang giãn nở, nó bị dịch chuyển về phía đỏ (redshift) với chỉ số kỷ lục z = 11.09. Ảnh: Pinterest. 6. GN-z11 có thể là tiền thân của các thiên hà lớn sau này. Các nhà thiên văn học tin rằng GN-z11 là dạng thiên hà nguyên thủy, đóng vai trò nền móng cho sự hình thành các thiên hà lớn hơn như Ngân Hà. Ảnh: Pinterest. 7. Kính thiên văn vũ trụ James Webb đang theo dõi GN-z11. Kính viễn vọng không gian James Webb được thiết kế để quan sát các thiên hà cực kỳ cổ xưa như GN-z11 nhằm giải mã vũ trụ sơ khai. Ảnh: Pinterest. 8. Việc phát hiện GN-z11 đã thay đổi hiểu biết của nhân loại. Sự tồn tại của GN-z11 cho thấy các thiên hà đã bắt đầu hình thành sớm hơn nhiều so với các giả thuyết ban đầu, mở ra kỷ nguyên mới trong ngành vũ trụ học. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Lý thuyết dây giải thích về Đa vũ trụ.

