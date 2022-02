Dân vẫn đổ xô đi lễ chùa bất chấp ca COVID-19 tăng cao

Rất nhiều người trẻ ghé thăm chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) dù thời tiết mưa rét. Ngoài cầu bình an, may mắn dịp đầu năm, họ mong gặp được mối nhân duyên tốt. (Ảnh: Zing.vn) Bên cạnh đó, nhiều người đến đây lễ chùa dịp rằm tháng Giêng sớm hơn vậy nên nơi đây càng trở lên đông đúc. (Ảnh: Zing.vn) Tại chùa Hương, Hà Nội, theo quy định, thuyền, đò không được chở quá đông, khoảng 70-80% ngồi theo một chiều, tuy nhiên nhiều đò vẫn chở chật kín khách. Nhiều du khách còn không đeo khẩu trang khi đi đò. (Ảnh: VTC News) Mặc dù Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn khuyến cáo người dân không đánh bài khi tham quan di tích, nhưng theo ghi nhận của PV, một số du khách vẫn tổ chức đánh bài ăn tiền ngay trên đò. (Ảnh: VTC News) Theo tìm hiểu, ở nơi đây xuồng máy không được phép chở khách vẫn ngang nhiên hoạt động, người dân ngồi kín xuồng máy và không mặc áo phao... (Ảnh: VTC News) Tại chùa Lôi Âm (phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) cũng đón hàng nghìn du khách tới vãn cảnh và chiêm bái mỗi ngày.(Ảnh: Vietnamnet) Thời tiết lạnh kèm mưa phùn thêm cả dịch COVID-19 đang rất căng thẳng nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp tới chùa Lôi Âm. (Ảnh: Vietnamnet) Lượng khách đông ngồi kín chặt cả con thuyền. (Ảnh: Vietnamnet) Theo tìm hiểu, ngôi chùa được mệnh danh là "tiếng của Phật" nên thu hút rất đông người đến chiêm bái. (Ảnh: Vietnamnet) Còn tại chùa Bái Đính du khách thập phương tấp nập đến đây cầu cho năm mới an lành, muôn dân được ấm no hạnh phúc, dịch bệnh sớm tiêu tan... Sau khi mở cửa trở lại lượng khách du lịch ngày càng đến đông và tấp lập. Chùa Bái Đính - ngôi chùa giữ nhiều kỷ lục Việt Nam và thế giới vẫn đang là điểm tham quan được du khách thập phương chọn lựa hàng đầu khi đến vùng đất cố đô Hoa Lư. Những ngày đầu năm 2022 (Âm lịch) hàng ngàn du khách đã đổ về khu du lịch chùa Tam Chúc (Hà Nam) để tham quan, lễ chùa, du xuân đầu năm. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp địa điểm này được mở cửa đón du khách. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Tại khu vực đợi lên thuyền vào khu du lịch cũng ken kín người, một số trường hợp không xếp hàng, chen lấn, xô đẩy khiến khu vực này càng lộn xộn hơn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Người dân ken kín nhau, không đảm bảo giãn cách phòng dịch. (Ảnh: Tuổi Trẻ) >>> Xem thêm video: Nét đẹp đi lễ chùa ngày Rằm tháng Giêng. Nguồn: THBT.

