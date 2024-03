Đắk Lắk: Nhóm thanh niên nhậu xong rủ nhau đi đánh người, cướp xe

Ngày 30/3, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Y Phiêu Niê (SN 2006, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 27/3, trong lúc nhậu, Y Phiêu Niê rủ Y Ru Pin Byă (SN 2006, ngụ cùng xã Ea Tiêu) đến buôn Tơng Ju (xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột) tìm đánh một người có mâu thuẫn từ trước.

Trên đường đi, Y Phiêu Niê gặp Y Thạch Knul (SN 2007, ngụ cùng xã) nên rủ đi chơi.

Y Phiêu Niê tại hiện trường gây án.

Nhóm đối tượng sau khi chuẩn bị hung khí thì chạy đến khu du lịch sinh thái Hoàng Nam (xã Ea Kao). Lúc này, Y Phiêu Niê thấy Nguyễn Đình Khang (SN 2007, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) ngồi trên xe máy đợi Vũ Ngọc Đạt (SN 2007, ngụ xã Ea Kao) đang hái trộm dừa cạnh đó.

Y Phiêu Niê nói Y Ru Pin Byă quay xe lại rồi hỏi, nhưng Khang không trả lời. Sau đó, Y Phiêu Niê dùng gậy ba khúc đánh nhiều cái trúng vào người, gây thương tích cho Khang.

Thấy Khang không phản ứng gì, Y Phiêu Niê cướp xe máy của nạn nhân rồi cùng nhau bỏ đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an xã Ea Kao đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Đến ngày 29/3, nhóm đối tượng này đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ 2 đối tượng còn lại để xử lý theo pháp luật.

