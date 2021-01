Đại hội Đảng lần thứ XIII: Cận cảnh bên trong điểm trực y tế

Sáng nay, 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến hành họp phiên trù bị tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Để phục vụ cho công tác y tế tại Đại hội, ngay từ sáng, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) để kiểm tra hoạt động y tế tại phòng ICU (Phòng Chăm sóc đặc biệt) Bạch Mai phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Tại Phòng ICU Bạch Mai, công tác y tế đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo đúng hướng dẫn. Bệnh viện đã tăng cường trang thiết bị y tế hiện đại như: máy tim phổi nhân tạo để sử dụng cho những trường hợp bệnh nhân nguy kịch; máy thở tại chỗ, máy thở xách tay; máy chụp X quang kỹ thuật số tại giường bệnh...Tại tất cả các phòng trực y tế đều được kết nối với Hệ thống TeleHeath để phục vụ Đại hội. Phục vụ công tác y tế cho Đại hội gồm có: ICU Bạch Mai; Bệnh viện Hữu nghị; Phòng cách ly y tế (Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư và Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội); Tổ y tế Bệnh viện 108; Phòng y tế cho các Đại biểu cấp cao. Tại buổi giao ban nhanh với các tổ công tác y tế sáng 25/1, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh: “Trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng sẽ thường trực tại đây để nắm tình hình. Mỗi buổi sáng các bộ phận tập trung đầy đủ số liệu ngày hôm trước gồm 3 khâu: Khám chữa bệnh; dịch tễ giám sát dịch và an toàn thực phẩm. Mọi hoạt động phải có báo cáo nhanh, cập nhật liên tục để phục vụ Đại hội một cách tốt nhất”. Theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại hội, từ nhiều tháng nay, Bộ Y tế đã triển khai kế hoạch đảm bảo công tác y tế phục vụ Đại hội. Với Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII, công tác y tế được đặt ở mức độ cao nhất so với các kỳ đại hội trước đây. Các phương án y tế được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng. Về công tác phòng chống dịch bệnh, đến nay Bộ Y tế đã triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp phòng chống dịch trên toàn quốc cũng như với Đại hội. Công tác phòng chống dịch bệnh được chuẩn bị đồng bộ trên tất cả các khâu và tại tất cả địa điểm nơi tổ chức Đại hội cũng như các nơi lưu trú, ăn nghỉ của đại biểu tham dự Đại hội và các tổ phục vụ. Theo yêu cầu của Ban Tổ chức Đại hội, Bộ Y tế đã tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 của các đại biểu, tổ phục vụ và các thành phần liên quan. Tính đến 20h ngày 24/1 (tức 10 giờ trước khi diễn ra các hoạt động đầu tiên của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng), hơn 10.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 2 của các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ Đại hội Đảng đều cho kết quả âm tính với SARS-COV-2. Theo quy định, tất cả các đại biểu tham dự Đại hội Đảng và những người phục vụ Đại hội Đảng đều phải trải qua hai lần xét nghiệm COVID-19. Lần 1 trong vòng 7 ngày trước Đại hội và lần 2 trong vòng 1- 2 ngày trước Đại hội. Kết quả hai lần xét nghiệm của toàn bộ hơn 10.000 người đều âm tính. Khoảng 500 cán bộ y tế được huy động phục vụ Đại hội, trong đó có gần 300 cán bộ túc trực tại các địa điểm diễn ra Đại hội và các nơi lưu trú với mục đích phục vụ Đại hội một cách tốt nhất, an toàn nhất. Các bệnh viện lớn tại Hà Nội cũng sẵn sàng công tác thu dung, điều trị. Với các tình huống y tế khác, Bộ Y tế đã phối hợp với Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các lực lượng chức năng để chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng.

