Đại học Thông tin Liên lạc, Bộ Quốc phòng tọa đàm về AI, an ninh mạng

Ngày 15/3, tại TP Nha Trang, Đại học Thông tin Liên lạc (Trường Sĩ quan Thông tin- (AIP), Bộ Quốc phòng phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Khánh Hòa tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “AIP với mục tiêu đưa thành phố Nha Trang trở thành điểm sáng thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thông tin Liên lạc cho biết: Trung tâm sáng tạo Quân đội, Trường Đại học Thông tin Liên lạc (AIP) là trung tâm công nghệ cao, nơi giải quyết những bài toán về trí tuệ nhân tạo, an toàn an ninh mạng và hệ thống mạng viễn thông. Trường nghiên cứu phát triển, sản xuất phần mềm ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin, điện tử viễn thông tiên tiến, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, an ninh cũng như nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nhu cầu của thị trường quốc tế.

PGS.TS, Đại tá Lê Xuân Hùng, Hiệu trưởng Trường Thông tin Liên lạc phát biểu tại tọa đàm. “Nơi đây sẽ quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong nước và quốc tế để nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghệ. Do đó, AIP có đủ điều kiện thuận lợi để phát triển mảng trí tuệ nhân tạo và hiện đang là đơn vị nỗ lực thực hiện để sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa Nha Trang trở thành điểm sáng thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”- PGS.TS. Đại tá Lê Xuân Hùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tham luận tại buổi tọa đàm. Tại tọa đàm, ông Nguyễn Đắc Tài- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa cho rằng, Nha Trang những năm trước đây đã có những thành tựu sáng tạo công nghệ đi đầu cả nước mà tiêu biểu như: Sản xuất máy thu phát truyền hình TQT phục vụ cho chương trình phủ sóng truyền hình trong cả nước. Xa lộ thông tin VietNet - mạng cung cấp dịch vụ Internet đầu tiên cho toàn Việt Nam sử dụng giao thức truyền tin Internet TCP/IP của Bưu điện tỉnh Khánh Hoà. Công nghệ sản xuất đường tinh luyện do đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật của Công ty Đường Khánh Hoà sáng tạo và làm chủ… Cùng với rất nhiều thành tựu về nghiên cứu biển, y sinh học, xây dựng giao thông... của các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được triển khai áp dụng trong thực tiễn sản xuất và đời sống, mang lại những hiệu quả to lớn thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nền kinh tế - xã hội của tỉnh sau những năm thực hiện công cuộc đổi mới.

“Những năm gần đây, Nha Trang – Khánh Hòa đã đón nhận được những nguồn “trí tuệ lớn” của thế giới từ Đại học Harvard, Đại học MIT; và nhiều trường đại học khác từ Boston- thủ đô trí tuệ thế giới, từ Israel và từ nhiều thành phố khác trên thế giới đến với mình. Với những tiềm năng đang có cộng với sự phát triển của AIP hiện nay, tương lai Nha Trang - Khánh Hòa sẽ lên một tầm cao mới, trong thế giới kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”- ông Tài nhận định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston: ""Mong AIP tận dụng được thời cơ, sớm phát triển mạnh mẽ với những sản phẩm, dịch vụ có dấu ấn, hỗ trợ tốt cho cộng đồng”.

Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Diễn đàn toàn cầu Boston nhìn nhận: Nha Trang – Khánh Hòa có cơ hội rất lớn để trở thành điểm sáng trong thế giới kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, ngoài yếu tố con người, Nha Trang có AIP – một nền tảng hội tụ đầy đủ nguồn lực và tiềm lực với các yếu tố cơ sở vật chất và con người. Tuy nhiên, để thành điểm sáng thì AIP thì cần sự nỗ lực rất lớn từ chính nội lực bên trong và sự hỗ trợ hợp tác của các đối tác cùng thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ thêm: “Diễn đàn toàn cầu Boston là một sân chơi lớn luôn sẵn sàng đồng hành cùng tất cả các đối tác, tạo điều kiện thuận lợi, tối đa hỗ trợ cho các đơn vị đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, trong đó có AIP. Ông Tuấn rất mong AIP tận dụng được thời cơ, sớm phát triển mạnh mẽ với những sản phẩm, dịch vụ có dấu ấn, hỗ trợ tốt cho cộng đồng”.

Các đại biểu tham gia buổi tọa đàm tại trường Đại học Thông tin Liên lạc, Bộ Quốc phòng.

Tại tọa đàm, nhiều báo cáo tham luận liên quan đến các nội dung về kỷ nguyên số, ứng dụng trí tuệ nhân trạo trong các hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung cũng như phát triển sáng tạo công nghệ thành phố Nha Trang nói riêng. Các chủ đề như: “AIP và sứ mệnh là hạt nhân đưa Nha Trang trở thành điểm sáng thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”; “Sáng kiến Trí tuệ Nhân tạo Tự nhiên Nhân ái - AIWS Angel và triển khai ứng dụng tại Việt Nam”; “AIWS Trade Stack, vị thế AIP và cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có vị thế toàn cầu”; “Drone cho Kỷ nguyên Khai sáng Toàn cầu “Ngộ nhận về chuyển đổi số doanh nghiệp sme Việt Nam và giải pháp nâng tầm quản trị - chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp sme Việt Nam”….

Các tham luận này cũng đã tập trung làm rõ những ý tưởng và giải pháp công nghệ giúp AIP hoàn thành trọng trách hiện thực hóa mục tiêu đưa Nha Trang trở thành điểm sáng thế giới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.