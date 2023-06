Đại biểu Quốc hội đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng đề nghị không nên can thiệp nhiều vấn đề nuôi thú cưng ở trong chung cư. Hiện nay, nuôi thú cưng là một nhu cầu của một xã hội văn minh và ở Việt Nam cũng đang phát triển. Nó giáo dục tinh thần nhân văn, lòng yêu thiên nhiên, giáo dục tình yêu nói chung. Do đó, chúng ta nên thiết kế để đáp ứng nhu cầu này. “Tôi đi nhiều đô thị ở trên thế giới, New York, Paris thì ở các chung cư người ta đều được quyền nuôi thú cưng, tất nhiên phải có sắp xếp và phải có quy định để không ảnh hưởng đến quyền lợi lẫn nhau”, ông Nghĩa nói.