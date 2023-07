Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng kêu oan, cho rằng bị vu khống

Sáng 20/7, phiên sơ thẩm vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty In và Văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội quản lý thị trường 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) Bộ Công Thương tiếp tục xét hỏi 36 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, phiên xét xử bị cáo Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường) về tội "Nhận hối lộ" bước vào phần thẩm vấn. Trước bục khai báo, bị cáo Hùng một mực khẳng định ông bị một số người vu khống, giữa ông và những người liên quan trong vụ án mà bản cáo trạng nêu không hề mâu thuẫn gì với nhau. Những người này đang mắc tội, vì muốn thoát tội nên mới vu khống, bịa đặt cho bị cáo để triệt hạ.

Theo lời khai của cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội tại toà, Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường mà ông từng làm tổ trưởng là đơn vị tiếp nhận, xác minh thông tin liên quan đến hàng giả, tổ thành lập mang tính kiêm nghiệm chưa có chuyên trách cụ thể. Sáng 8/7/2020, ông Hùng trực tiếp nhận nguồn tin từ ông Nguyễn Đăng Quang - Trợ lý Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đề nghị kiểm tra đột xuất một kho hàng nghi mua bán sách giáo khoa giả.

Bị cáo nói, sau đó ông đã báo cáo Tổng Cục trưởng. Sau khi trực tiếp cùng ông Quang đi kiểm tra, ông Hùng chỉ đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội cùng Đội Quản lý thị trường số 17 kiểm tra, xử lý, kết quả phát hiện hơn 27.000 quyển sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm Giám đốc. Bị cáo Hùng khai, ngay buổi chiều hôm kiểm tra, Thuận đã tiếp cận ông để xin xỏ nhưng ngay lập tức bị từ chối.

Đến sáng 13/7/2020, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) liên hệ với ông Hùng để xin chỉ đạo xử lý nhẹ. Khi đó, ông này nói với Hải là Thuận đã gọi nhưng không được. "Tôi còn bảo Hải, cứ dặn Thuận có gì thì khai đấy, đúng theo quy định pháp luật mà làm, bởi thế Hải mới là người chạy án, bao che cho Thuận", bị cáo nói.

Khi chủ tọa hỏi, nếu Hùng không đồng ý giảm nhẹ hình phạt cho Cao Thị Minh Thuận, tại sao ngày 15/7/2020, Nguyễn Duy Hải lại mang tiền đến, bị cáo khai, hôm ấy Hải tự đến chứ ông không mời. Thời điểm Hải đến trong phòng làm việc của ông Hùng còn có hai người khác. Hải nói là Thuận biếu tổ công tác mấy trăm triệu đồng; Hùng mắng Hải về việc đưa hối lộ, dọa báo công an rồi đuổi ra khỏi phòng.

Được gọi lên đối chất sau đó, bị cáo Nguyễn Duy Hải phản bác mọi lời khai của ông Hùng. Hải cho biết, sáng 14/7/2020 gặp bị cáo Trần Hùng cùng hai người khác ở quán cafe trên đường Nguyễn Xí (quận Hoàn Kiếm). Tại đây, Hải đặt vấn đề Thuận xin bỏ qua vụ phát hiện sách giáo khoa giả và sẽ gửi 400 triệu đồng cảm ơn.

"Nghe tôi trình bày, anh Hùng còn cười to, vỗ mạnh vào đùi nói chúng mày đã thấy bọn nhà sách giàu chưa", Hải nói và khẳng định do chính Hùng đồng ý gặp thì bị cáo mới cầm tiền lên tận phòng chứ không phải tự ý.

Viện Kiểm sát cáo buộc, năm 2020, Công ty Phú Hưng Phát bị Đội quản lý thị trường số 17 kiểm tra, thu hơn 27.300 quyển sách giáo khoa do không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Giám đốc Phú Hưng Phát là Cao Thị Minh Thuận biết ông Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo việc kiểm tra nên liên hệ đề nghị giúp đỡ để chỉ xử lý nhẹ. Ông Hùng "đồng ý tha" nhưng yêu cầu bà Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Do lo sợ sẽ bị xử lý, bà Thuận kết nối với bị cáo Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) để được gặp trực tiếp ông Hùng, ngỏ ý sẽ chi 400 triệu đồng. Sau cuộc trao đổi với Hải, ông Hùng đã "hướng dẫn thay đổi lời khai về nguồn gốc", chuyển thành sách do người khác mang đến ký gửi. Tiếp nhận ý kiến của ông Trần Hùng, Hải thông qua một người khác trao đổi lại với bà Thuận.

Cáo trạng cho rằng, sáng 14/7/2020, Hải cầm 300 triệu đồng đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc cục phó Hùng. Tại đây, Hải gọi điện thoại cho Thuận để nói chuyện trực tiếp với ông Hùng. Do trong phòng có mấy người khác, Hải cầm tiền về, chiều hôm sau, anh ta cầm 300 triệu đồng quay lại phòng làm việc đưa cho ông Hùng. Cơ quan tố tụng cáo buộc, ông Hùng còn gọi điện thoại chỉ đạo bị cáo Lê Việt Phương, Đội phó Quản lý thị trường 17, "tạo điều kiện giúp đỡ Thuận" theo hướng xử lý hành chính.