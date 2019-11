Cụ ông 80 ngày thứ 2 đi làm xe ôm bị đánh gãy xương kể lại phút kinh hoàng

Ông Lâm cho biết thêm, từng biết mặt người đàn ông đánh mình nhưng không biết tên. Ông đau ốm lâu nay nên cũng chưa từng xô xát, tranh giành vị trí làm nghề xe ôm với người này. Bị đánh chấn thương nặng nên ngay sau đó ông được đưa vào bệnh viện điều trị. “Kể như tôi có quá đáng hay sao thì người kia đánh. Tôi không nói gì mà lại hành xử như vậy”, ông Lâm buồn bã nói.

Cụ ông 80 tuổi bị đánh gãy xương cho biết từng 12 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông cũng là hội viên Hội cựu chiến binh phường Liễu Giai. Nói về hoàn cảnh gia đình ông cũng vô cùng buồn rầu.

Hình ảnh cụ ông Lâm và người đàn ông đánh ông Lâm.

“Hoàn cảnh gia đình có hai vợ chồng không con. Trước đây tôi có một người con nhưng bị sát hại ở Thái Nguyên 7 năm rồi, vợ chồng nó lại không có con. Con dâu sau đó lập gia đình nên chỉ còn lại hai vợ chồng già. Tôi trước còn làm xe ôm kiếm đồng ra đồng vào từ khi tai biến không làm gì. Vợ tôi trước cũng làm ở bảo tàng nhưng nghỉ sớm nên hai vợ chồng không có lương. Vợ sáng sớm đi nhặt ve chai bán kiếm kế sinh nhai". Hiện tại ông Lâm cho biết mọi việc để cơ quan công an điều tra xử lý. Sau vụ việc này người nhà tài xế xe ôm cũng đã có mặt chăm sóc cho mình.

Trung tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng Công an phường Cống Vị cho biết, khi nhận được tin báo đơn vị đã lập tức có mặt để yêu cầu người liên quan về trụ sở. Hiện Công an phường đã cử cán bộ vào bệnh viện để ghi nhận tình trạng sức khỏe của người bị hành hung. Sự việc cụ ông 80 tuổi bị tài xế xe ôm đánh nhập viện đang được Công an phường Cống Vị lập hồ sơ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

