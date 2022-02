CSGT Hà Nội dầm mưa điều tiết giao thông ngày nghỉ cuối cùng dịp Tết

Trưa 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Hà Nội đón cơn mưa phùn rét buốt mới tràn về. Tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phòng - QL1A, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), hướng dẫn phân luồng giao thông đón người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về Thủ đô. Vừa điều tiết giao thông, Thượng uý Lương Trọng Toàn cho biết, bắt đầu từ 11h trưa mùng 6 Tết, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình vào nội thành Hà Nội và lên tuyến đường vành đai 3 trên cao tăng đột biến. “Mặc dù thời tiết mưa, rét nhưng để đảm bảo hướng dẫn phương tiện của ô tô, xe máy của nhân lưu thông qua nút giao thông vào trung tâm Hà Nội, CSGT phải đứng phân luồng dưới mưa để chỉ huy hướng dẫn phương tiện lưu thông, không để xảy ra ùn ứ giao thông qua khu vực này…”, Thượng uý Toàn cho biết. Tương tự, trên tuyến QL1B - QL5 đi cầu Thanh Trì, tổ công tác của Đội CSGT số 5 do Đại uý Hoàng Hữu Đức làm tổ trưởng cũng đang ứng trực làm nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết giao thông theo hướng từ tỉnh Bắc Ninh về cầu Thanh Trì vốn luôn có mật độ người tham gia giao thông đông dù ngày thường hay lễ Tết. Đại uý Hoàng Hữu Đức cho biết, do nghỉ lễ Tết Nhâm Dần năm nay dài nên một số người dân về quê ăn Tết đã chủ động chọn lộ trình, thời gian lên Thủ đô Hà Nội sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tuần làm việc mới. Tuy nhiên, không chủ quan, Đội CSGT số 5 vẫn bố trí các tổ tuần tra lưu động, cũng như các chốt trực tại vị trí giao thông trọng điểm của địa bàn để hướng dẫn phương tiện, cũng như giải quyết sự cố va chạm TNGT, đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện an toàn trên địa bàn Đội phụ trách. Trên tuyến QL6 từ Tây Bắc về Hà Nội, tuyến đường Hồ Chí Minh từ các tỉnh phía Nam qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết, lưu lượng phương tiện lưu thông từ chiều 5/2 đến trưa nay đã gia tăng, nhưng ở mức vừa phải, nên chỉ ùn ứ chứ không tắc kéo dài. Để chủ động đảm bảo giao thông được thông suốt an toàn, Đội CSGT số 12 đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình chốt trực đầu đoạn đường về Thủ đô, nếu xảy ra ùn tắc sẽ phân luồng từ xa để người dân sớm có lộ trình thích hợp. Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin thêm, để đảm bảo giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Đội CSGT phụ trách địa bàn ứng trực 100% quân số, phối hợp với lực lượng của Cục CSGT chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô.

Trưa 6/2 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần), Hà Nội đón cơn mưa phùn rét buốt mới tràn về. Tại ngã tư Pháp Vân - Giải Phòng - QL1A, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Hà Nội), hướng dẫn phân luồng giao thông đón người dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về Thủ đô. Vừa điều tiết giao thông, Thượng uý Lương Trọng Toàn cho biết, bắt đầu từ 11h trưa mùng 6 Tết, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ - Ninh Bình vào nội thành Hà Nội và lên tuyến đường vành đai 3 trên cao tăng đột biến. “Mặc dù thời tiết mưa, rét nhưng để đảm bảo hướng dẫn phương tiện của ô tô, xe máy của nhân lưu thông qua nút giao thông vào trung tâm Hà Nội, CSGT phải đứng phân luồng dưới mưa để chỉ huy hướng dẫn phương tiện lưu thông, không để xảy ra ùn ứ giao thông qua khu vực này…”, Thượng uý Toàn cho biết. Tương tự, trên tuyến QL1B - QL5 đi cầu Thanh Trì, tổ công tác của Đội CSGT số 5 do Đại uý Hoàng Hữu Đức làm tổ trưởng cũng đang ứng trực làm nhiệm vụ kiểm soát, điều tiết giao thông theo hướng từ tỉnh Bắc Ninh về cầu Thanh Trì vốn luôn có mật độ người tham gia giao thông đông dù ngày thường hay lễ Tết. Đại uý Hoàng Hữu Đức cho biết, do nghỉ lễ Tết Nhâm Dần năm nay dài nên một số người dân về quê ăn Tết đã chủ động chọn lộ trình, thời gian lên Thủ đô Hà Nội sớm để chuẩn bị cho ngày đầu tuần làm việc mới. Tuy nhiên, không chủ quan, Đội CSGT số 5 vẫn bố trí các tổ tuần tra lưu động, cũng như các chốt trực tại vị trí giao thông trọng điểm của địa bàn để hướng dẫn phương tiện, cũng như giải quyết sự cố va chạm TNGT, đảm bảo giao thông đi lại được thuận tiện an toàn trên địa bàn Đội phụ trách. Trên tuyến QL6 từ Tây Bắc về Hà Nội, tuyến đường Hồ Chí Minh từ các tỉnh phía Nam qua huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Trung tá Vũ Văn Hoài, Đội trưởng Đội CSGT số 12 cho biết, lưu lượng phương tiện lưu thông từ chiều 5/2 đến trưa nay đã gia tăng, nhưng ở mức vừa phải, nên chỉ ùn ứ chứ không tắc kéo dài. Để chủ động đảm bảo giao thông được thông suốt an toàn, Đội CSGT số 12 đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình chốt trực đầu đoạn đường về Thủ đô, nếu xảy ra ùn tắc sẽ phân luồng từ xa để người dân sớm có lộ trình thích hợp. Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin thêm, để đảm bảo giao thông đón luồng phương tiện từ các tỉnh về Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các Đội CSGT phụ trách địa bàn ứng trực 100% quân số, phối hợp với lực lượng của Cục CSGT chốt trực tại các tuyến giao thông cửa ngõ Thủ đô.