COVID-19: Hà Nội xây dựng kịch bản đảm bảo lương thực, hàng hóa ứng phó dịch

Mới đây, Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết, Sở đã điều chỉnh, xây dựng phương án 3 đảm bảo nguồn cung nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân ứng phó với các cấp độ diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.



3 tháng có dịch sẵn sàng cung ứng cho thị trường

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, hiện COVID-19 có những diễn biến phức tạp trên cả nước và TP Hà Nội, số trường hợp ghi nhận nhiễm ngày càng tăng, với số lượng người cách ly lên tới hàng chục, hàng trăm nghìn do số lượng người bị lây nhiễm tăng mạnh và các du học sinh, người Việt sinh sống ở nước ngoài về nước, tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng đã xuất hiện nguy cơ lây lan nhanh. Do vậy, nhu cầu các mặt hàng thiết yếu và các mặt hàng sử dụng cao trong mùa dịch sẽ tiếp tục tăng do thời gian dịch bệnh kéo dài.

Đồng thời, đặt giả thiết trường hợp thành phố sẽ có thêm các khu vực cách ly tập trung tương tự như ở phường Trúc Bạch (quận Ba Đình) tại các quận, huyện, thị xã và các khu vực cách ly tập trung, khu vực bệnh viện COVID-19. Số lượng người cách ly ngày càng tăng theo cấp số nhân. Sẽ xuất hiện thêm một số ổ dịch mới nguy cơ lây lan diện rộng, khó kiểm soát.

Sở Công Thương TP Hà Nội cho biết, Hà Nội đảm bảo đủ thực phẩm, hàng hóa phục vụ nhân dân trong thời gian có dịch COVID-19.Ảnh: Zing.

Do vậy, tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn đáp ứng đầy đủ song vẫn có thể xảy ra thiếu hàng cục bộ tại một thời gian ngắn nhất định do số lượng người dân đi mua hàng tăng cao vào một thời điểm.

Bên cạnh đó, nếu tình hình dịch diễn ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước…việc cung ứng nguồn hàng cũng sẽ gặp khó khăn trong việc sản xuất, cung cấp cho nhà phân phối do thiếu hụt lao động trong sản xuất, lao động trong lĩnh vực logistics (do phải cách ly), thiếu các phương tiện vận chuyển; hoạt động sản xuất kinh doanh một số doanh nghiệp (TTTM, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chuỗi, chợ…) phải tạm ngừng hoạt động do nằm trong vùng cách ly; một số cửa hàng chuyên doanh sẽ bị bị tạm đóng cửa để phục vụ công tác phòng chống dịch; lượng khách mua sắm tại chỗ giảm, lượng khách mua sắm trực tuyến tăng do lo sợ đến chỗ đông người lây nhiễm về dịch bệnh.

Đặc biệt, dịch bệnh bùng phát mạnh dẫn đến nhiều điểm tại nhiều quận, huyện thị xã có số khu vực phải khoanh vùng cách ly, người phải cách ly tăng cao, nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng mạnh trong nhiều ngày, kho dự trữ hàng hóa trong thành phố đã cạn hàng cần phải huy động hàng hóa từ các tỉnh, thành phố khác…

Do đó, theo phương án 3, Sở Công Thương cho thấy, đối với lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian có dịch, mỗi tháng bình thường tổng giá trị hàng hóa thiết yếu tiêu thụ trên địa bàn thành phố khoảng 21.500 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, trong tháng có dịch, các doanh nghiệp đã dự trữ hàng hóa, sẵn sàng cung ứng cho thị trường tăng gấp gần 3 lần, với tổng giá trị khoảng 64.000 tỷ đồng, trong 3 tháng có dịch tổng giá trị khoảng 194.000 tỷ đồng.

Căn cứ lượng hàng hóa trên, Sở Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa theo bảng phân bổ của Sở Công Thương, khuyến khích các doanh nghiệp dữ trữ số lượng hàng nhiều hơn phương án đã đưa ra. Đồng thời với vai trò đầu tầu kinh tế vùng trọng điểm Bắc bộ, Hà Nội sẵn sàng hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu cho các tỉnh có dịch bùng phát.

Hiện, lượng hàng hóa tại kho của các doanh nghiệp luôn bảo đảm cung ứng cho thị trường Hà Nội trong vòng 60-90 ngày. Một số đơn vị bán lẻ lớn, như Tập đoàn Central Retail (hệ thống siêu thị BigC, Lan Chi), Tập đoàn BRG (hệ thống các siêu thị Hapro, Intimex, SEIKA mart), hệ thống siêu thị Đức Thành... đã tăng lượng dự trữ các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu từ 300% đến 500% so với bình thường. Hệ thống Co.opmart tăng lượng hàng hóa dự trữ với trị giá 1.000 tỷ đồng, sẵn sàng mở thêm các kho tạm để tăng lượng dự trữ phục vụ nhân dân.

Hà Nội đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa cho người dân

Sở Công Thương TP Hà Nội cũng cho biết, để đảm bảo hàng hóa phục vụ nhân dân khu vực bị cách ly, thành phố Hà Nội đã xây dựng các kịch bản với 5 cấp độ bảo đảm cung cấp đủ hàng hóa cho người dân.

Cụ thể, cấp độ 1 là có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn và xuất hiện 1 khu vực cách ly thuộc địa bàn 1 quận, huyện với số người trong khu vực cách ly 200 người và 2.350 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 28 ngày. Hoạt động mua sắm hàng hóa vẫn diễn ra bình thường ở những khu vực không cách ly, xuất hiện tượng mua tích trữ hàng hóa.

Cấp độ 2 là khi dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, xuất hiện nhiều khu vực cách ly, giả định có 5 khu vực cách ly với số người trong khu vực cách ly 1.000 người và 12.750 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 28 ngày. Tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân trên địa bàn đáp ứng đầy đủ song vẫn có thể xảy ra thiếu hàng cục bộ.

Cấp độ 3 là trên địa bàn có từ 20 đến trên 1.000 trường hợp mắc bệnh trở lên và có nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn nhiều quận, huyện.

Cấp độ 4 là trên địa bàn có hơn 1.000 đến 3.000 trường hợp mắc bệnh, 30 quận, huyện, thị xã đều có khu cách ly.

Cấp độ 5 là trên địa bàn có từ hơn 3.000 đến 30.000 trường hợp mắc bệnh khiến cho khoảng trên 2 triệu người dân thành phố có nguy cơ lây nhiễm cao; khi đó người dân trên địa bàn chỉ ra khỏi nơi ở để mua nhu yếu phẩm, lượng hàng hóa cần cung ứng cho người dân trên địa bàn tăng đột biến.

Sở Công Thương cho biết, ở cấp độ 1, 2, 3, các doanh nghiệp thực hiện điều tiết, luân chuyển hàng hóa không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Ngoài ra, Sở Công Thương Hà Nội cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp, hỗ trợ giới thiệu, kết nối với các đơn vị cung ứng mặt hàng mà Hà Nội đang xảy ra biến động để đưa về Hà Nội.

Đối với cấp độ 4 và 5, thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối dồn tổng lực hàng hóa về địa bàn Thủ đô; mở thêm các kho dự trữ hàng, các điểm bán trên các quận, huyện, thị xã; cần thiết lập thêm các kho dã chiến. Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ động cùng các doanh nghiệp liên hệ với các tỉnh, thành phố để đưa hàng hóa về Hà Nội phục vụ nhân dân trong thời gian ngắn nhất.

Bộ Công Thương điều tiết hàng hóa của các tỉnh hỗ trợ Hà Nội. Đồng thời, báo cáo thành phố cho bổ sung các xe chở hàng từ Công an, Quân đội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa từ các tỉnh về Hà Nội và từ các kho tới hệ thống phân phối; xin điều động lực lượng hỗ trợ bảo đảm cung ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân và các khu vực cách ly.