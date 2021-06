Công khai việc hack tài khoản Hoài Linh: Sao hacker chưa bị xử lý?

Tối 21/6, Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định, nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công Báo điện tử VOV, hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam. Trung tướng Xô nhấn mạnh, những thông tin trên mạng xã hội vừa qua cho rằng, vụ tấn công VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn.

Cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án và trước mắt đã khởi tố một bị can liên quan đến việc tấn công báo điện tử VOV.