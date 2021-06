Cận cảnh bên trong nơi những "nô lệ" ma túy tìm nẻo về

PV có mặt tại Cơ sở cai nghiện số 1 (huyện Nông Cống) tỉnh Thanh Hóa và 1 ngày oi ả của nắng hè tháng 6. Cổng vào cơ sở sạch sẽ, khang trang dẫn vào khu học viên. Tại đây, các học viên được sống, lao động, học tập trong môi trường lành mạnh. Được rèn luyện cả thể chất và tinh thần để chống chọi lại với ma túy, thứ độc dược chết người mà họ chót đưa chân vào. Tại cơ sở, ngoài việc cai nghiện ma túy các học viên được đào tạo nghề. Các nam bệnh nhân trong 1 xưởng may, những sản phẩm họ làm ra khéo léo không khác gì bàn tay phụ nữ. Các học viên được đào tạo để có thể làm được các công đoạn của 1 dây chuyền may sản phẩm.Việc được đào tạo nghề khiến các học viên cai nghiện có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng khi hết khóa cai nghiện ma túy dễ dàng hơn. Tại cơ sở, mọi hoạt động không khác gì với cuộc sống ở bên ngoài. Trong ảnh là các học viên chuẩn bị nguyên liệu để nấu ăn, cung cấp bữa cơm cho học viên. Ông Hoàng Duy Xuyên - Phó gíam đốc Cơ sở cai nghiện số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Các bệnh nhân lao động vừa để tăng cường rèn luyện sức khỏe, quên đi ma túy, vừa có thêm thu nhập và nắm trong tay nghề nghiệp để khi hết khóa cai có thể tái hòa nhập cuộc sống một cách nhanh chóng". Các học viên tại cơ sở sinh hoạt rất nề nếp, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng. Tại buồng của học viên, tư trang được gấp ngay ngắn ngay khi bắt đầu thức giấc, cuộc sống học viên ngoài lao động sản xuất thì đời sống tinh thần cũng rất phong phú. Tại cơ sở, cuộc sống học viên không khác lắm so với cuộc sống bình thường ở nhà. Học viên vẫn có thể duy trì những thú vui cá nhân như chơi đàn, nuôi chim. Học viên nuôi chim trong phòng sinh hoạt chung. Bếp ăn tập thể của bệnh nhân cai nghiện. Thực đơn bữa ăn dành cho 6 người. Khu thể thao là nơi không thể thiếu của cơ sở. Các hoạt động thể thao giúp học viên nâng cao thể chất, có sức khỏe chiến thắng ma túy. Một bệnh nhân tâm sự, thời gian đầu mới vào cơ sở cai nghiện anh rất nhớ gia đình. Anh sẽ cố gắng để sớm hoàn thành khóa cai và trở về nhà. Theo cán bộ trại cai nghiện, dù những bệnh nhân đều ý thức việc nghiện ma túy gây tác hại thế nào song khi lên cơn nghiện, lý trí khó thắng được với ma túy. Vì vậy, cơ sở cũng phải trang bị camera để giám sát các tình huống xấu có thể xảy ra. Các học viên ra vào đều phải thông báo cán bộ, các thầy quản giáo mở cửa.

>>> Mời quý vị xem thêm video: Một ngày trong trung tâm cai nghiện ma túy số 1 Thanh Hóa.

