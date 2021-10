Công an TPHCM xác minh đơn tố cáo ca sĩ Thủy Tiên từ thiện miền Trung

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh đã chuyển đơn của bà Ngô Thị Oanh Phương tố cáo bà Trần Thị Thủy Tiên (36 tuổi, trú tại quận 7, TP.HCM, tức ca sĩ Thủy Tiên) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xử lý theo thẩm quyền. Ca sĩ Thủy Tiên bị bà Ngô Thị Oanh Phương nộp đơn tố cáo về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo đó, bà Phương tố cáo ca sĩ Thủy Tiên có hành vi khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung vào tháng 10/2020. Bà Phương cho rằng, ca sĩ Thủy Tiên công bố trên trang cá nhân, tổng số tiền công chúng gửi đến là gần 178 tỷ đồng và đã giải ngân toàn bộ, chuyển đến nơi cần được trợ giúp. Tuy nhiên, sau đó, cộng đồng mạng đã phát hiện có một số khuất tất. Theo đơn bà Phương, nữ ca sĩ Thủy Tiên có hai khoản khuất tất, tổng số tiền lên đến hơn 81 tỷ đồng. Ngoài ra, Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giao cho Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ khác để xác minh nội dung đơn tố cáo khác liên quan đến ca sĩ Thuỷ Tiên để giải quyết theo quy định pháp luật và báo cáo Bộ Công an. Hiện nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đang thu thập chứng cứ liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung của nữ ca sĩ này. Chính quyền của một số tỉnh, thành đang rà soát để báo cáo lại, phục vụ công tác nghiệp vụ điều tra của Công an. Mới đây, UBND huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nhận được công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện năm 2020. Cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương rà soát và cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu về Hội Chữ thập đỏ huyện liên quan đến hoạt động từ thiện, cứu trợ của ca sĩ Thủy Tiên. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đều cho biết, không nắm rõ các thông tin liên quan đến công tác cứu trợ, hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn vì ca sĩ không liên lạc với các đơn vị này khi về địa bàn thời điểm năm 2020. Theo các thông tin không chính thống, trong đợt cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình, ca sĩ Thủy Tiên đã giúp đỡ gần 15.000 hộ dân trên địa bàn với số tiền hơn 50,5 tỷ đồng. Hai huyện Thanh Chương và Hưng Nguyên (Nghệ An) cũng đang làm báo cáo gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến hoạt động từ thiện của ca sỹ Thủy Tiên đợt mưa lũ năm 2020. Trao đổi với báo chí mới đây, ông Đào Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, không thể tổng hợp chính xác lượng tiền mà vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên trao cho người dân tỉnh Quảng Trị, chỉ xác nhận ở mức khoảng 33,4 tỷ đồng. Theo ông Hùng, đoàn cứu trợ do Thủy Tiên, Công Vinh đại diện không thông qua Ban cứu trợ các cấp để thực hiện việc cứu trợ của mình theo quy định của Nghị định 64/2008/NĐ-CP mà chọn cách làm là hỗ trợ trực tiếp người dân. Vì vậy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc chỉ làm chức năng hỗ trợ đoàn thực hiện công việc. >>> Mời độc giả xem video "Thủy Tiên - Công Vinh livestream sao kê từ thiện". Nguồn Thủy Tiên

