Công an huyện Ea Súp ra quân bảo đảm ANTT đêm Giao thừa

Tham dự có đồng chí Bùi Hồng Quý – Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Công – Chủ tịch HĐND huyện đã đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, chiến sĩ Công an huyện làm nhiệm vụ trong đêm Giao thừa.

Đồng chí Bùi Hồng Quý – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chúc tết và chỉ đạo triển khai bảo đảm an ninh, trật tự đêm Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hồng Quý biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn gian khổ lực lượng Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng ổn định an ninh trật tự, ổn định xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ đón tết, vui xuân, nhưng không quên nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tốt việc trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Lý Văn Kết - UV BTV Huyện uỷ, Trưởng Công an huyện phát biểu tại buổi ra quân bảo đảm an ninh, trật tự đêm Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Thượng tá Lý Văn Kết – Trưởng Công an huyện đã báo cáo đến đoàn công tác của huyện những nhiệm vụ triển khai, tình hình trực chiến sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp tết, đặc biệt là đêm Giao thừa. Cùng với đó, lãnh đạo Công an huyện cảm ơn sự quan tâm động viên của các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy đã động viên tinh thần, đây là động lực để cán bộ, chiến sĩ Công an huyện phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh Lãnh đạo huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi lãnh đạo Thường trực Huyện ủy thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ. Đồng chí Thượng tá Lý Văn Kết – Trưởng Công an huyện phát lệnh triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

